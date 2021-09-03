與海同行 寶璣2021 Marine新品 壯闊啟航

佔據地球表面70%面積的海洋，總帶給人深邃寬闊的聯想。寶璣推出全新2021年航海系列新品，Marine 5517、5527與5547多款腕表，從過往海洋導航科學儀器得到靈感啟發，並煥發宛如海潮洶湧壯闊的動感魅力，優雅啟程。

身為全球最大鐘表集團Swatch Group斯沃琪集團旗下的寶璣（Breguet），是由一代製表大師阿伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）在1775年所創立。品牌最享譽盛名的，莫過於在1801年發明了陀飛輪，並在2021的今年適逢220週年紀念。寶璣同時深更受古往今來的王室貴族、名人仕紳所愛戴。包含英王喬治三世、維多莉亞女王、俄國沙皇亞歷山大一世、法王路易十六，翻開收藏寶璣的名人冊，幾如翻閱一本歐洲的王室歷史。

2021年，寶璣持續發明、創新，並為旗下經典的Marine系列帶來三款全新作品，以輕量化但堅硬的鈦金屬或玫瑰金，搭配以蔚藍或岩灰色面盤。Marine 5517的玫瑰金表殼側邊的錢幣紋承襲了品牌一以貫之的優雅，而覆有夜光物料的琢面寶璣月亮形尖針，靈感源自海事代碼的中央秒針，面盤中央的機刻雕花紋路則還原了海浪的起伏高低、動感內斂。

Marine Chronographe 5527與MARINE Alarme Musicale 5547則皆使用了鈦金屬搭配藍色面盤。前者（5527）具備了實用的計時碼表功能，自動上鍊計時碼錶機芯更運用不受磁力影響的矽零件，由多達346個零件組成、精密非比尋常；後者（5547）更是一只特異之作：其三點鐘方向設有鬧鈴小錶盤、而12點鐘方向設有鬧鈴啟動顯示窗，也就是說：是一只具備鬧鈴與第二地時區的表款，具備高度務實思維。

而除了全新Marine系列新品，九月起寶璣再與台中寶鴻堂聯手舉辦「寶璣發明陀飛輪220週年紀念特展」，藉由豐富的史料呈現、品牌最新的高級鐘錶創意，鑑往知來、也向寶璣大師流傳至當代的豐碩成果、經典致意。

寶璣「發明陀飛輪220週年」紀念特展

日期：2021年9月1日至9月10日

時間：11：00 - 21：00

地點：寶鴻堂鐘表 台中五權旗艦店

地址：台中市五權西路二段222號