貢寮鮑養殖達人當潛水員 海星、蟹類、章魚是天敵得清除

貢寮鮑是新北市貢寮區的美味特產，貢寮有很好潮間帶養殖池及良好水質等優質養殖條件，還有一群經驗豐富的貢寮鮑養殖達人。養殖的過程中，養殖達人們還需要時常下海檢視養殖池環境、池底餌料剩餘量和貢寮鮑生長狀況，並移除養殖池內的海星、蟹類、章魚等貢寮鮑天敵。

貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔及黑盤鮑，貢寮鮑能快速成長靠很多達人們的心血及照料，才能成就品質優良的貢寮鮑。

市府漁業處今天表示，貢寮鮑為底棲生物，喜歡躲藏在礁岩洞穴中，並以海藻為主要食物，因此養殖達人們會將潮間帶養殖池中的隱蔽石堆成礁岩洞穴模樣，配合潮汐換水的方式給予飼養的貢寮鮑最接近天然的成長環境，同時投餵貢龍鬚菜和海帶等貢寮鮑最喜歡吃的海藻。

養殖達人張樹根說，為了讓貢寮鮑吃到乾淨的海藻，會用乾淨海水清洗海藻至少二次，將海菜中夾帶的泥沙清洗掉，避免這些泥沙沉積池底而影響貢寮鮑健康，然後利用抽水泵將龍鬚菜及海帶均勻地灑到養殖池中，確保海藻能均勻的噴灑到養殖池中，讓每隻貢寮鮑都能夠充足的食物下健康成長

貢寮鮑養殖的過程中，養殖達人們還需要時常下海檢視養殖池環境、池底餌料剩餘量和貢寮鮑生長狀況，以作為養殖管理的依據，同時還會利用抽水馬達抽吸移除池底沉積物防止底質惡化，並移除養殖池內的海星、蟹類、章魚等貢寮鮑天敵。

市府為管控品質，會進行未上市水產品抽驗，並輔導貢寮鮑養殖漁民通過產銷履歷認證或使用水產品生產追溯條碼，讓消費者安心。

貢寮潮間帶養殖池放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會在前一年也就是去年9月至10月期間培育今年要放養的九孔苗，培育6至7個月左右，於今年5月至6月當九孔苗殼長達3公分以上，就會將九孔苗販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成。