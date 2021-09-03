搭捷運也能學保養知識 理膚寶水安心保養列車上路

為了提供消費者在努力防疫期間，同樣可以安全及快速獲得問題肌膚保養的正確衛教資訊與最佳保養對策，理膚寶水與momo購物網聯手打造出全台虛擬醫美小鎮，首次推出線上理膚寶水3D互動式醫美顏究室網，自即日起至9月30 日，全天候24小時不間斷提供五大肌膚問題修護/復保養產品資訊。

並結合台北捷運淡水信義線、板南線最繁忙雙捷運線，推出行動版醫美顏究室「 理膚寶水安心保養列車」接連陸續發車，理膚寶水精心設計Q版實驗室車廂空間 ，陪伴著搭乘捷運的通勤上班族及民眾舒緩日常生活壓力，把握搭車空檔獲得肌膚保養資訊。

理膚寶水資深產品經理藍少軒表示，以往理膚寶水舉辦實體肌膚實驗室活動，受到廣大消費者青睞與踴躍參與，在專業皮膚科醫師、專業藥師及美容師諮詢協助下改善各種擾人的肌膚問題，讓問題肌膚都能獲得妥善保養照護。為了讓肌膚安心保養不受疫情影響而中斷，理膚寶水與momo攜手特別將實體肌膚實驗室活動首次轉成線上網路版及捷運交通版二種方式，讓消費者可在家或是搭乘捷運時安心參與。

3D互動式醫美顏究室網不同於一般網站瀏覽方式，採用3D虛擬實境設計，可以隨著滑鼠360度移動，如身臨其境般探索每個角落，就像是親臨現場了解產品及肌膚衛教資訊。總共分成二大主題區，第一區修護/復你的肌膚敏感問題:針對台灣消費者最常見的五大肌膚問題，舒緩保濕、彈潤撫紋、全護防曬、乾敏修復、控油抗痘，提供產品介紹及衛教，找出問題肌膚原因；第二區問題肌膚保養改善方案，提供最佳化舒敏與日常保養建議方案，並幫助消費者找到最適合自己肌膚的產品。

配合活動開幕，理膚寶水結合台北捷運淡水信義線、板南線推出交通捷運版醫美顏究室「理膚寶水安心保養列車」，淡水信義線9月2日正式首發、板南線9月3日 接續發車，車廂內有理膚寶水精心設計趣味可愛的實驗室空間，巧 妙融入偌大車廂中，捷運旅客除了可以在車廂內盡情拍照，還可以掃瞄此車廂中 QR CODE，就可以再搭網路版的安心列車一同前往線上虛擬醫美小鎮。

在開幕首三日推出「理膚寶水超級品牌日」活動，全館消費滿1500元優惠折扣八四折，滿2000元以上八二折，滿3000元以上八折，滿4000元滿額禮贈超值電烤盤，下單購買還有機會抽中APPLE大全配。