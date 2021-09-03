優雅熟男誰不愛？玄彬拿下新代言 風光成為韓國第一人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使。圖／Loro Piana提供
義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使。圖／Loro Piana提供

韓國熟男帥哥玄彬又有新的代言囉！義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使，並曝光了由他主演的秋冬系列新品形象照，只見他穿著一套大地色毛衣搭配白色長褲，優雅休閒的姿態既恰到好處地展現Loro Piana的品牌風格特色，也完美呼應他向來沉穩低調的帥氣螢幕形象。

其實Loro Piana相較許多品牌來說一直都是較為低調的，在與明星合作這個部分也沒有太過敲鑼打鼓和仰賴人氣、流量。攤開品牌大使陣容，有名媛網紅奧莉薇雅巴勒莫、英國男星路克伊凡斯、美國女星達珂塔芬妮、印度女演員芙蕾達蘋托等人，各有風格。在亞洲這邊，之前也以大陸女星佟麗婭為主，現在玄彬成為韓國代表，也再度彰顯品牌挑選大使的眼光特色，就是沉穩、優雅。

此外，Loro Piana也表示欣賞玄彬向來致力參與人道議題或環境問題等各項社會公益活動，認為這部分也能充分代表Loro Piana的品牌精神。玄彬也表示很期待雙方接下來的合作。

義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使。圖／Loro Piana提供
義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使。圖／Loro Piana提供

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