優雅熟男誰不愛？玄彬拿下新代言 風光成為韓國第一人

韓國熟男帥哥玄彬又有新的代言囉！義大利頂級時尚品牌Loro Piana宣布，邀請玄彬擔任首任韓國官方品牌大使，並曝光了由他主演的秋冬系列新品形象照，只見他穿著一套大地色毛衣搭配白色長褲，優雅休閒的姿態既恰到好處地展現Loro Piana的品牌風格特色，也完美呼應他向來沉穩低調的帥氣螢幕形象。

其實Loro Piana相較許多品牌來說一直都是較為低調的，在與明星合作這個部分也沒有太過敲鑼打鼓和仰賴人氣、流量。攤開品牌大使陣容，有名媛網紅奧莉薇雅巴勒莫、英國男星路克伊凡斯、美國女星達珂塔芬妮、印度女演員芙蕾達蘋托等人，各有風格。在亞洲這邊，之前也以大陸女星佟麗婭為主，現在玄彬成為韓國代表，也再度彰顯品牌挑選大使的眼光特色，就是沉穩、優雅。