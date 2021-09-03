全球小孩都不想上學！Chiara推聯名文具 照樣被搶光！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni事業到底能有多成功？最近是開學季，全球各地都有許多小朋友們在這個月正式開啟了他們人生中的求學生涯，也有不少人像是台灣的情況，有很多小朋友是歷經了好幾個月的居家學習才總算回到校園，從哪方面來看都是讓人印象深刻的一次開學。看準這樣的開學商機，Chiara Ferragni最近就攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，從筆記本、鉛筆盒到橡皮擦等多種類單品都有，開賣才兩週多就各種缺貨，驚人的帶貨力讓人超佩服！

Chiara Ferragni真的可以說是聯名女王，之前才跟Nespresso合作快閃店、推限量款咖啡機，現在又進攻兒童文具市場，把她個人品牌標誌性的眼睛符號、泡泡糖夢幻色調等結合各種產品，展現滿滿少女氣息，這些商品讓她的影響力繼續往下延伸到兒童界，吸金功力和個人魅力實在令許多時尚網紅望塵莫及。

而育有一子一女的她，自己也在這個夏天見證兒子Leo第一次上學去。今年3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚！不曉得是不是因為緊張所以也和許多第一次上學的小朋友一樣露出「奧嘟嘟（台語）」的表情。平常就鬼靈精怪的他，開啟了和同學相處的日子，今後應該會發生更多有趣的事情，粉絲們應該也都超期待的吧？

Chiara Ferragni兒子Leo上學去。圖／摘自IG
Chiara Ferragni兒子Leo上學去。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
Chiara Ferragni兒子Leo第一天上學，感覺也很不情願。圖／摘自IG
Chiara Ferragni兒子Leo第一天上學，感覺也很不情願。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
3歲的Leo在媽媽的IG上向來也是擁有超高人氣，穿上制服的模樣更是可愛爆棚。圖／摘自IG
Chiara Ferragni兒子Leo第一天上學，感覺也很不情願。圖／摘自IG
Chiara Ferragni兒子Leo第一天上學，感覺也很不情願。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG
Chiara Ferragni最近攜手義大利文具老牌Pigna推出了聯名的文具商品，賣到缺貨。圖／摘自IG

義大利 網紅

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