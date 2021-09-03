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LINE Pay新改版店家優惠更好找 開學季文具店享5%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay改版，「合作​通路」服務​新增優惠快捷鍵，一​鍵查找店家優惠。圖／LINE Pay提供
LINE Pay改版，「合作​通路」服務​新增優惠快捷鍵，一​鍵查找店家優惠。圖／LINE Pay提供

疫情讓許多民眾更加依賴行動支付降低交易時的接觸，如果還能整合查找店家、交易優惠，對民眾與店家更是雙贏。LINE Pay宣布全新改版「合作通路」服務，推出3大改版重點，包括「地圖」、「列表」頁新增店家類別的篩選和排序、「優惠快捷鍵」一鍵查找店家優惠、「店家詳細資料」頁新增多圖曝光和熱門推薦等，透過更直覺便利的介面設計，讓用戶能快速搜尋鄰近區域提供LINE Pay服務與用戶優惠的合作店家。

而目前擁有近千萬用戶的LINE Pay，也從今年3月起持續推出超過百檔優惠活動，近期更針對民眾開學、生活日用、外食、通勤等需求，推出全新一波限時優惠。9月起週一到週五於家樂福實體門市單筆消費滿599元享LINE POINTS 20點回饋，滿2,000元享LINE POINTS 80點回饋，首次使用LINE Pay付款，並於活動期間付款2次再加碼LINE POINTS 20點回饋。寵物飼主和文具控也有福啦，即日起至9月30日於指定文具店筆筆消費享LINE POINTS 5%回饋；即日起至9月30日，每週末於指定寵物用品店單筆消費滿800元即享LINE POINTS 50點回饋。

迎接下半年電商旺季，LINE Pay亦攜手網購電商推出限時回饋，包含Pinkoi、DHC、OWNDAYS等130間電商平台，自9月6日至9月9日限時4天單筆消費滿1,500元即贈LINE POINTS 99點回饋；配合雙11前哨戰的「99購物節」開跑， 9月6日10:00至22:00用戶於momo購物網、PChome線上購物、Yahoo購物中心單筆消費滿3,599元可享LINE POINTS 6%回饋。

實體通路則有中友百貨中友購物節，自9月9日起至10月25日止，全館使用LINE Pay單筆消費滿3,000元享LINE POINTS 5%回饋（最高上限300點），美食街單筆消費滿200元享LINE POINTS 10點回饋（每日限得1次），還有「獨家LINE Pay熊大店長提袋」超萌初登場。

疫情警戒降級以後恢復正常上班的外食通勤族LINE Pay也持續應援，即日起至9月27日每週一至週五於Pizza Hut線上訂購購買指定Hot個人餐並完成取餐，每筆訂單最高可享LINE POINTS 10點回饋。即日起至12月31日於國道1號和國道3號指定休息站的店家消費，筆筆享LINE POINTS 10%回饋（每月最高限得100點）。

用戶進入「LINE錢包」主頁點選「合作通路」，可依照個人喜好透過店家類別篩選並排序店家資訊。圖／LINE Pay提供
用戶進入「LINE錢包」主頁點選「合作通路」，可依照個人喜好透過店家類別篩選並排序店家資訊。圖／LINE Pay提供

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