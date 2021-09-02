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獨／36年的陪伴！西門町最後一間「肯德基」也熄燈了

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獨／36年的陪伴！西門町最後一間「肯德基」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAP
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAP

西門町的回憶又少一間！繼「肯德基台北成都二餐廳」在2020年5月底結束營業後，位於台北市峨眉街、漢中街口的「肯德基台北峨眉餐廳」，也已經於8月31日結束營業。對於自1985年就在武昌街開設全台第一間門市的肯德基而言，乃是36年以來，首度在西門町沒有任何門市。

創立於1952年的肯德基，在1985年正式登台，並且於西門町商圈的武昌街上開設全台第一間門市，之後也陸續在西門町商圈內開設多間分店。其中在2019年初開幕的台北成都二餐廳，因配合商圈規劃而於2020年5月底結束營業，僅經營不到1年半的時間就停業，當時也引起社會熱烈討論。

西門町乃是肯德基在台灣的起點，此次結束營業的「肯德基台北峨眉餐廳」，位於西門町的主要鬧區上，陪伴許多民眾度過青春時光。但近期張貼閉店啟事，表示因租約到期，所以已經於8月31日結束營業，並建議民眾前往位於長安西路、承德路口的承德餐廳。隨著峨眉店的落幕，西門町商圈目前已經沒有肯德基門市，也結束肯德基在西門町服務36年的歲月。

西門町 肯德基 北市

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