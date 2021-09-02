蝦皮購物「9.9超級購物節」打造8款遊戲 有機會贏大獎
蝦皮購物「9.9超級購物節」活動開跑後，短短5天內訂單量較去年同期增加3成，消費習慣隨著疫情趨緩轉變，家居用品、美妝保健加入熱銷榜前3名，其中「口罩」仍首居銷售榜冠軍。蝦皮購物「9.9超級購物節」除了祭出多件商品下殺3起，更加碼精選iPhone充電傳輸線、織眠家族純棉被套床包組等夯品限時9元瘋搶，巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜下殺36折特價700元有找、Microsoft Surface Go 2超值組合限定優惠價22,288元。
今年蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手線上租車平台gogoout，9月9日當天不限金額下單並登記，就抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗，另外還有抽gogoout 3,000元租車金等；再加碼8款遊戲，祭出PS4、ASUS ZenFone8、蝦幣等總價值超過400萬元的遊戲豪禮。
根據蝦皮購務站上資料指出，蝦皮遊戲月平均總遊戲次數高達3億次，今年活躍遊戲參與用戶較年初更增加了百萬人次。「9.9超級購物節」蝦皮購物攜手150個品牌，為8款蝦皮遊戲祭出總價值超過400萬元的獎項，其中全新遊戲「99特蒐任務」結合活動大使黃子佼一起進行蒐集任務，集滿就有機會獲得99蝦幣，9月9日再加碼特獎999蝦幣抽獎；「蝦蝦果園」豪撒品牌幸運種子，價值1,5900元的Dyson V6 matter手持式吸塵器、9,900元的Coway奈米高效淨水器有機會免費帶回家；9月9日再加碼999蝦幣的幸運種子；成功通關「蝦皮消消樂」就有機會獲得999蝦幣；「蝦皮泡泡王」破關再抽PS4 Pro；「蝦皮夾夾樂」祭出ASUS ZenFone 8、POCO M3 Pro等大獎；「夏季大禮包」推出周周抽3C，誠意送出Air Pods Pro、Apple Watch 3、iPad等豐富大禮與999蝦幣，9月9日更是通通有獎；「免運寶箱」天天大撒免運券，9月9日再加碼0元起免運券；「蝦搖一波」攜手迷客夏、貢茶、圓石禪飲、Teabar等手搖飲品牌祭出5,000杯明星商品免費，還有機會用99元喝星巴克指定商品，9月9日當天再加碼凌晨0點、中午12點、下午6點、晚上9點的活動場次。
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