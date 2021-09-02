蝦皮購物「9.9超級購物節」打造8款遊戲　有機會贏大獎

蝦皮購物「9.9超級購物節」活動開跑後，短短5天內訂單量較去年同期增加3成，消費習慣隨著疫情趨緩轉變，家居用品、美妝保健加入熱銷榜前3名，其中「口罩」仍首居銷售榜冠軍。蝦皮購物「9.9超級購物節」除了祭出多件商品下殺3起，更加碼精選iPhone充電傳輸線、織眠家族純棉被套床包組等夯品限時9元瘋搶，巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜下殺36折特價700元有找、Microsoft Surface Go 2超值組合限定優惠價22,288元。

今年蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手線上租車平台gogoout，9月9日當天不限金額下單並登記，就抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費一日駕駛體驗，另外還有抽gogoout 3,000元租車金等；再加碼8款遊戲，祭出PS4、ASUS ZenFone8、蝦幣等總價值超過400萬元的遊戲豪禮。