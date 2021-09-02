逗趣萌給你好心情！7-11「我不是胖虎」集點粉絲快衝

為了打造宅家自煮儀式感，7-ELEVEN全店自9月8日下午起推出「德國精品WOLL粉戀食光集點」活動，跳脫傳統廚具黑白色風格，以櫻花粉及薄荷綠為主色調，推出11款夢幻粉嫩家電廚具，同時更首次與人氣插畫家不二馬創作的「我不是胖虎」合作限定集點商品，造型抱枕、兩用帆布包都萌翻。OPEN小將則是自9月8日上午11點起推出萌趣設計的膳魔師食物罐，以及攜手戶外品牌「墾趣」推出一系列戶外運動用品。

7-ELEVEN「德國精品WOLL粉戀食光集點」活動自9月8日開跑，加價購金額最低約市價2折起，包括「小烤盅（2入組）」適合焗烤、布丁、蒸蛋或甜點等烘烤料理，也可盛放湯品醬料，集滿6點加99元或100點免費送1款，共2款；「限量櫸木鍋鏟／木匙」握感舒適輕巧，適用各式鍋具，集滿6點加199元或200點免費送；「限量20公分木柄不沾煎鍋」集滿6點加399元或390點免費送。

9月8日下午3點起開放限量預購的「觸控式電磁爐」採用微晶玻璃陶瓷面板，具8段火力，能定時定溫，還有過熱保護斷電裝置，集滿6點加1,799元；「限量雙層保溫快煮壺」為1.5L復古典雅造型，內膽為304不鏽鋼，集滿6點加1,199元；「限量雙槽烤麵包機」可設定7段烘烤溫度，集滿6點加899元；「限量18公分木柄不沾鍋（附玻璃蓋）」集滿6點加599元；「限量24公分雙耳湯鍋（附玻璃蓋）」集滿6點加899元。

9月22日下午3點起開放限量預購的「觸控式智能氣炸鍋」為3.5L超大容量，具備8款智能烹調模式、LED螢幕、感應式操作面板，是自煮料理的好幫手，集滿6點加2,099元。

7-ELEVEN全店集點更首次與人氣插畫家不二馬大叔創作的「我不是胖虎」合作，將呆萌、厭世的胖虎化身為各種可愛又實用的周邊商品，9月8日下午3點起開放限量預購，包括PU皮革外殼、輕巧好攜帶的「限量PU長方鏡」集滿6點加199元可加購1款，共3款；可肩背或手提的「限量兩用帆布包」集滿6點加299元可加購1款，共3款；超大尺寸的「限量滑鼠墊」集滿6點加249元可加購1款，共2款；水墨筆觸設計的「限量馬克杯」集滿6點加349元可加購1款，共2款；車用、居家、辦公都可用的「限量造型抱枕」集滿6點加399元可加購1款，共2款；吸水力超強的「限量大浴巾」集滿6點加499元可加購1款，共2款。

此外，看準近期紛許多人紛紛開始安排野餐、露營等活動，OPEN小將攜手戶外品牌「墾趣」推出一系列戶外休閒用品，包括Buff Coolnet頭巾、CamelBak水瓶、FIZAN三節登山杖、Sea to Summit矽膠摺疊茶壺、充氣枕等，並將OPEN! X 卡娜赫拉萌趣設計在商品上；同步更與膳魔師聯名推出食物燜燒罐，共有300ml及470ml兩款規格，粉嫩色系搭配萌化人心，9月8日上午11點起門市、OPEN POINT App、i預購平台同步開放限量預購。