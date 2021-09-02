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免費換生蠔、紅蝦！樂多多「6600振興券」加菜1個月
呼應政府五倍券，樂多多集團即日起透過樂多多APP會員系統，發放總額達6,600元的「樂多多振興券」，會員至肉多多火鍋、饌和牛等旗下品牌用餐，每人每次可抵用200元的餐點，輕鬆為自己加菜。
即日起加入樂多多APP，除了原有的新會員入會禮，會再發放給所有會員33張200元的商品抵用券，9月30日之前，會員至集團旗下品牌門店用餐，可以當場兌換該品牌價值200元的多款精選餐點，各品牌每人每日限用1張，適用餐廳包括肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒、狂一鍋，以及即將推出的新品牌「日日鍋」與「辛韓道」。
以肉多多火鍋為例，適用選擇包括海鮮三品、麻三寶（麻辣鴨血、老油條、豬大腸）、辣三寶（辣鴨血、老油條、川麻牛肉滑）、牛三寶（牛肚、牛筋、川麻牛肉滑）等7種選項（7選1）；明水然無菜單鐵板燒，則有季節時蔬、3隻草蝦、2顆生蠔等5種選項（5選1）；其他如和牛火鍋吃到飽「饌和牛」，則提供蛤蜊1斤、炙燒干貝等食材5選1，近期新開幕的「狂一鍋」，則有麻辣臭豆腐鴨血＋天使紅蝦、麻辣臭豆腐鴨血＋大草蝦等品項5選1。
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