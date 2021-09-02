免費換生蠔、紅蝦！樂多多「6600振興券」加菜1個月

呼應政府五倍券，樂多多集團即日起透過樂多多APP會員系統，發放總額達6,600元的「樂多多振興券」，會員至肉多多火鍋、饌和牛等旗下品牌用餐，每人每次可抵用200元的餐點，輕鬆為自己加菜。

即日起加入樂多多APP，除了原有的新會員入會禮，會再發放給所有會員33張200元的商品抵用券，9月30日之前，會員至集團旗下品牌門店用餐，可以當場兌換該品牌價值200元的多款精選餐點，各品牌每人每日限用1張，適用餐廳包括肉多多火鍋、饌和牛、明水然無菜單鐵板燒、狂一鍋，以及即將推出的新品牌「日日鍋」與「辛韓道」。