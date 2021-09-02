百貨秋季改裝 全新美食品牌激增「首店」大戰

現在正逢百貨秋改許多新櫃登場的季節，疫情越趨穩定後，美食新櫃仍是消費者的矚目焦點，百貨商場也盼藉由最有人氣號召力的美食陣容，重振百貨活力。

嘉林餐旅集團旗下備受關注的最新品牌「捌伍添第」，因疫情延期開幕，預計將於10月中進駐台北101 85樓，讓信義商圈高空景觀餐廳再成為新戰場。「捌伍添第」由主廚謝文掌勺，帶來台式中華料理，此外，85樓的「隨意鳥地方」也在去年斥巨資全面改裝，加上86樓全台最高中式餐廳「頂鮮101」與88樓的「BAR88」，台北101將串聯高空美食鏈，提供精緻早午餐、午餐、下午茶到各種等級晚餐，享受美食當下，同步一覽台北白晝與夜空美景。

新光三越台北信義新天地、台北南西店有多家新進美食，繼獨家引進續四年獲得曼谷米其林必比登推薦的帕泰家Baan Phadthai進駐信義A8後，另外主打「成熟大人燒肉殿堂」的「老乾杯」進駐新光三越南西店本館7樓，一進門，6米5挑高空間下為4至6人的開放式座位設計，兩道大型的玻璃帷幕，將城市街景引進室內，除了開放座位，另有包廂設置的用餐空間。期間限定快閃店則包括蟬聯五年東京車站伴手禮第一名的「The maple mania楓糖男孩」楓糖奶油夾心餅乾，首次登台進駐台北信義新天地A11快閃；「貓咪吐司」則在A8帶來5種京都限定口味。

統一時代百貨台北店也有3家全台首店餐飲進駐，包括日本北海道湯咖哩名店「Suage」、韓式鍋物「釜山宗家」主打新鮮海鮮、肉品、自助吧吃到飽，以及主打使用在地自然健康食材，自製新鮮義大利麵的「BEPPIN PASTA」。