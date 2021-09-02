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梵谷名畫變抱枕 「坐又銘」讓藝術走進居家生活

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
坐又銘發表梵谷經典名畫藝術抱枕。圖／坐又銘提供
坐又銘發表梵谷經典名畫藝術抱枕。圖／坐又銘提供

手工沙發知名品牌「坐又銘」，為讓消費者居家生活充滿藝術感，日前發表梵谷經典名畫藝術抱枕，即日起至9月30日，凡購買沙發即送藝術抱枕作為限量簽約禮。

梵谷是表現主義的先驅，他的創作深深影響了二十世紀藝術，畫作色彩強烈色調明亮，大膽探索抒發內心感情，濃重的色彩對比往往達到極限，坐又銘副總經理林文星表示，沙發是客廳的靈魂，藝術可以豐富生活質感，此次發表的梵谷經典名畫藝術抱枕，共有星夜、戴氈帽的自畫像、傑克島的風光、奧維的房子、土黃瓶鳶尾花、午睡、夜晚露天咖啡座、鳶尾花、風車磨坊、葛樂蒂的磨坊等10幅精彩畫作，款款經典、值得珍藏。

坐又銘融合北歐居家美學，秉持「健康是給家人最好的禮物」的理念，堅持選用健康對人體無害的材料，從表布到內材均通過綠建材標章、SGS、OEKO-TEX等嚴謹安全無毒檢驗。在挑選沙發的過程中，門市的家居顧問也會採一對一服務，依據生活習慣、使用需求及喜好的品味風格，進行客製規劃建議。

林文星指出，沙發跟床墊是與人接觸時間最長的家具，因應台灣悶熱潮濕的天候環境，品牌也提供沙發及床墊預約清潔服務，專人到府1~2小時清潔風乾後即可繼續使用。

坐又銘「梵谷經典名畫藝術抱枕」簽約禮活動，可洽服務專線0800-046-301，或於Facebook粉絲專頁查詢。

坐又銘融合北歐居家美學，秉持「健康是給家人最好的禮物」的理念而生。圖／坐又銘提供
坐又銘融合北歐居家美學，秉持「健康是給家人最好的禮物」的理念而生。圖／坐又銘提供

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