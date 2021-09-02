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男人也顯白？白色面盤潛水表 Man味雙倍激增
白與黑，是對比最強烈的兩種顏色。傳統中，女性喜愛白色，男生則以黝黑為健康象徵。但其實正因為白色、才能顯現出小麥色皮膚的動感活力。沛納海（PANERAI）推出首款白色面盤、42毫米的Submersible專業潛水表，讓面盤大方「顯白」，更顯年輕。
全新表款搭配了白色霧面面盤，像是地中海的白色建築、一件雅緻的白襯衫，意外為運動風的表款添增以斯文氣息。同時在夜間更能展現出這只表款的隱藏巧思：12點鐘方向旋轉錶圈刻度標及分針使用藍色夜光，其餘時標、時針及刻度標則為綠色夜光，讓水下或低光源情況時，藍、綠對比，辨讀更為清晰。
崑崙（CORUM）年度新款的海軍上將系列則有一只「半金」款42毫米自動腕表，以白色面盤、玫瑰金表圈搭配藍色橡膠表帶，為視覺華麗升級；浪琴（Longines）的復刻銀箭腕表則以銀色蛋白石面盤搭載1950年代風格的條紋式時標與劍形指針，並以新一代L888.5自動上鏈機械機芯具防磁效果的矽游絲；豪利時（ORIS）的Aquis日期表（01 733 7731 4135/51/54 RS），雖然是女性尺寸的36.5毫米，但全白色的面盤搭配白色橡膠表帶，防水可達300米，價位也在60,000元內有找。前提是不介意偏中性的尺寸，那麼全白色的視覺依然讓手腕充滿動感、活力滿點。
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