男人也顯白？白色面盤潛水表 Man味雙倍激增

白與黑，是對比最強烈的兩種顏色。傳統中，女性喜愛白色，男生則以黝黑為健康象徵。但其實正因為白色、才能顯現出小麥色皮膚的動感活力。沛納海（PANERAI）推出首款白色面盤、42毫米的Submersible專業潛水表，讓面盤大方「顯白」，更顯年輕。

全新表款搭配了白色霧面面盤，像是地中海的白色建築、一件雅緻的白襯衫，意外為運動風的表款添增以斯文氣息。同時在夜間更能展現出這只表款的隱藏巧思：12點鐘方向旋轉錶圈刻度標及分針使用藍色夜光，其餘時標、時針及刻度標則為綠色夜光，讓水下或低光源情況時，藍、綠對比，辨讀更為清晰。