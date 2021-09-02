陳庭妮背後露腰超性感 獲林柏宏大讚「眼神」很迷人

西班牙時尚品牌LOEWE在高雄全新購物中心E Sky Mall義享時尚廣場開設專門店，這間店除了是繼台北微風南山店後全台第二間嶄新陳設主題店舖之外，也是南亞第一家獲得LEED（環境和能源設計領導力）金級認證的專門店。更特別的是，為了融入高雄當地海港文化風俗，LOEWE還攜手台灣藝術家范承宗打造了竹編魚簍概念裝置，還有其他來自世界各國藝術家的畫作、陶器和椅子等，都是創意總監Jonathan Anderson本人精選作品，讓整間店充滿文藝氣息。

藝人陳庭妮、林柏宏今日也為LOEWE義享時尚廣場店來到高雄出席開幕活動，這次對他們來說都是在疫情間久違的出差，陳庭妮開心表示當搭上高鐵、看到接待人員時讓她瞬間有一種「去時裝周的熟悉感」。她身穿背後露腰禮服混搭厚底靴，既華麗又有個性，林柏宏則是以一件翻領外套搭毛衣和扣帶長褲展現率性風格，兩人都覺得這種充滿設計的單品可以讓穿搭更簡單，很容易為整體造型注入搶眼的焦點。

因為這陣子工作密集接觸培養出好感情，談到對方身上有沒有讓人「心動」的點？陳庭妮和林柏宏都不約而同回答「眼睛」。「我覺得他的眼睛有一種很認真的感覺，可以感受到他在思考，很認真對待每一個我們在聊的話題。」陳庭妮說。而林柏宏則是覺得陳庭妮投入角色時的眼神特別迷人：「她的眼神有很深很深的故事在，而且會呈現不同階段的蛻變。她私底下就是很可愛，但表演起來很打動人。」