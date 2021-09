迪士尼珠寶買起來！K UNO進駐南台灣、亞立詩新款上市

日本最大規模珠寶訂製品牌K.UNO,以原創婚嫁珠寶、時尚飾品以及含括各迪士尼經典角色的Disney Treasure系列珠寶受到台灣與日本消費者的喜愛,將於2021年10月1日起於新光三越台南新天地西門店2樓設立台灣第3間分店。新店舖以溫暖鮭魚粉及明亮黃為基調,打造的「幸福珠寶精靈」棲息之店。開幕期間至10月12日止,凡透過官網預約並到店諮詢訂婚鑽戒或結婚對戒,並於FB粉絲頁按讚打卡,除愛心木戒盒來店贈禮以外,加碼贈送諮詢禮貝殼零錢包。同時,為慶祝進駐南台灣,除了精選商品享7折,限定迪士尼系列時尚戒指與花窗元素飾品提供9折優惠,並自即日起開放預約10月1日開幕當日來店諮詢客製化商品,將由設計師親自繪製設計圖,享受細緻的日式服務體驗。

而同樣獲迪士尼授權推出聯名婚嫁珠寶的台灣婚戒品牌亞立詩(ALUXE),本季更近一步推出睡美人Fearless Love 婚嫁系列、魔髮奇緣 A Century婚嫁系列、阿拉丁Midnight Romance 婚嫁系列新品,個系列均提供一款求婚鑽戒與一對劫灰對戒,款式設計靈感均源自原創故事中最浪漫的經典畫面,將幸福永遠停格。而為歡慶系列新品上市,即日起至10月31日止,於亞立詩全台門市購買迪士尼同系列任2件戒指,即加贈原購買3件組之獨家贈品,包含ALUXE公主專屬戒盒、ALUXE古典公主手工珠寶盒、My Princess愛戀永恆花盒組等,為甜蜜幸福加分! K.UNO台南花窗元素精選9折商品Dia Mellet鍊墜。圖/K.UNO提供 K.UNO歡慶台南店開幕,推出迪士尼精選9折商品,此為A Mermaid in love小美人魚戒指。圖/K.UNO提供 K.UNO歡慶台南店開幕,推出迪士尼精選9折商品,此為The princess of the pure heart公主戒指。圖/K.UNO提供 亞立詩魔髮奇緣A Century婚嫁系列結婚男戒,鉑金款49,200元;18K金款39,600元。圖/亞立詩提供 亞立詩魔髮奇緣A Century婚嫁系列求婚鑽戒,鉑金戒台,45,200元;18K金戒台38,000元,主鑽價格另計。圖/亞立詩提供 K.UNO歡慶台南店開幕,推出迪士尼精選9折商品,此為Fortunate Pumpkin Carriage南瓜馬車戒指。圖/K.UNO提供 亞立詩睡美人Fearless Love婚嫁系列結婚女戒,鉑金款37,200元;18K金款30,000元。圖/亞立詩提供 亞立詩阿拉丁Midnight Romance 婚嫁系列求婚鑽戒,18K金戒台38,000元,主鑽價格另計。圖/亞立詩提供 亞立詩阿拉丁Midnight Romance 婚嫁系列結婚女戒,鉑金款39,200元;18K款32,000元。圖/亞立詩提供 亞立詩阿拉丁Midnight Romance婚嫁系列阿拉丁結婚男戒,鉑金款48,000元;18K金款36,000元。圖/亞立詩提供