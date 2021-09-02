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Dyson全新輕量無線吸塵器 吸頭有雷射光讓灰塵無所遁形
眼睛看不見灰塵，就代表地板清乾淨了嗎？Dyson再推全新研發的Dyson V12 Detect Slim吸塵器，除了維持一貫的強勁吸力，更在輕巧的機身中導入智慧雷射偵測科技、內置「壓電式聲學感應器」，精準計算灰塵數量並偵測分類，更針對毛孩家庭打造全新「無纏結錐形吸頭」，運用眾多Dyson獨家技術，再度帶來創新且強勁深層的清潔體驗。
看準亞洲市場對於輕巧機種的偏好，也因為疫情的關係民眾對居家環境的重視度更加提升，Dyson此次再度推出Slim系列新機，Dyson V12 Detect Slim吸塵器主機僅重1.5公斤，配備全新Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，首創的智慧雷射偵測科技，透過吸頭前側的綠色雷射二極管照射，使灰塵陰影與地板形成鮮明對比，讓地面上肉眼不可見的微塵無所遁形。
另一大特色則是在機身內置全新「壓電式聲學感應器」，將吸入塵粒的震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量。除了在自動模式下，可依照偵測到的灰塵濃度自動調整吸力強度，更新增「視覺化分類統計功能」，依照微粒大小分類，並直接將統計數據顯示於機身後側的LCD螢幕之中，協助使用者判斷家中灰塵組成，包括過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等。除了可從數據判斷清潔程度，也可幫助決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，用更科學的方式完成打掃工作。
而此次3個型號的組合還都會附上全新「無纏結錐形吸頭」，結合錐狀刷條和特定角度刷毛的設計，讓毛髮由尖端處包覆錐狀刷條，搭配吸頭內置馬達快速旋轉，輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，解決長髮使用者、飼養長毛寵物的家庭經常遇到毛髮容易纏繞於吸頭刷條上的困擾。
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