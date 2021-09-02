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疫情下復興SOGO國際精品仍狂賣！成百貨復甦最強支柱

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
SOGO復興館Cartier全新形象店呈現。記者江佩君／攝影
SOGO復興館Cartier全新形象店呈現。記者江佩君／攝影

今年疫情三級警戒風暴延續了三至四個月之久，全台百貨業哀鴻遍野，在各業種慘跌之際，國際精品反彈強勁，成長力道甚至超越去年，以國際精品大店林立的SOGO復興館來看，歷經疫情最嚴峻的幾個月來，今年至今精品相較去年仍有3成成長，SOGO復興館店長許淑賢表示，復興館體質好，業績恢復力道快，加上國際精品帶頭衝，目前全館業績已差不多拚到與去年持平，其他業種則恢復8成元氣。疫情期間，國際精品改裝腳步不停歇，Cartier、Van Cleef & Arpels都以全新店裝呈現，周年慶前Louis Vuitton也將持續壯大、擴大營業面積。

許淑賢指出，今年五、六月疫情嚴峻時，國際精品也呈衰退，七月起精品恢復正成長，八月甚至達到2位數成長，今年至今精品較去年仍有3成成長。國際精品成長因素，包括去年國際精品大爆發，今年各大精品訂貨量一舉增加2倍，因為仍然無法出國因素，只要新貨上架就會賣，加上國際精品嚴格控管限制人數入店，疫情期間，精品客層也會很放心的前往百貨購物，讓國際精品不受疫情影響，成為百貨業績強力支柱。

許淑賢也強調，國際精品持續成長，也看到交易客數明顯成長，2020年復興館精品增加2～3萬筆交易客數，今年疫情嚴峻，至今也增加1萬多筆交易客數。另外，復興館每年9月定期舉辦的VIP WEEK也將於9月3日至9月8日舉辦，為VIP帶來一系列活動與購物優惠。

一、二樓國際精品也帶旺復興館上下樓層的輕奢名品與美妝香氛，復興館5樓中島區改裝新登場，16家品牌全新樣貌呈現，4樓引進日系輕奢珠寶etc、歐系品牌LANCASTER，B1新引進頂級保養品牌VALMONT。

SOGO忠孝館B1與2～4樓也帶來嶄新面貌，B1有6家品牌reopen，2樓時尚香氛區引進GRAFF、Van Cleef & Arpels頂級珠寶品牌香氛，以及AVEDA進駐。另外，9月14日4樓也將進駐來自銀座的婚戒專門店GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石。

SOGO復興館LV將擴大店裝。記者江佩君／攝影
SOGO復興館LV將擴大店裝。記者江佩君／攝影
SOGO復興館Van Cleef & Arpels全新店型在2樓呈現。記者江佩君／攝影
SOGO復興館Van Cleef & Arpels全新店型在2樓呈現。記者江佩君／攝影
不受疫情影響，SOGO復興館國際精品表現依然強勁。記者江佩君／攝影
不受疫情影響，SOGO復興館國際精品表現依然強勁。記者江佩君／攝影

疫情 品牌 SOGO

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