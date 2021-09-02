什麼困難都遇過了！祥戎華茶餐室疫情中生意滿檔

很難相信，知名星級飯店的港式料理在台中市五權西六街的一處小巷內就可以吃到！由舊式房舍改建而成的港式料理餐廳「祥戎華·茶餐室」上個月1日才開張，竟就連續客滿了一個月，在疫情期間寫下奇蹟，也讓人好奇它是怎麼做到的。

事實上，祥戎華店雖小，但執行總監兼主廚卻是曾在長榮桂冠、雲品等知名星級飯店擔任中餐主廚的陳戎琔，且他14歲起就跟著家裡餐廳的港式料理師傅學習做菜，堅強的料理背景自不在話下。

除此，店裡的店長、副店長也都曾在雲品任職，服務有大飯店的規格，且店長葛元平還曾在在瑞士學飯店管理，店裡的一些窗戶的設計、擺設都有他實際參與的內涵。

但是，即使陣容堅強，陳戎琔為了開這家店也吃盡了苦頭。他從二月開始動工、三月碰上旱災停水、四月分區停電、五月進入疫情三級警戒，以級更換工程人員，幾乎該碰上的困難都碰上了。但是，這些困難都沒有阻止他要在今年30歲時創業的決心。

祥戎華隱居巷內，外觀樸實而低調，但一走進去，卻發現它融合英式復古氛圍的室內空間設計，搭配歐式復古留聲機、潮牌公仔與日本奈良美智插畫作品，讓這間茶餐廳洋溢著舒適典雅的文藝氣息，並呈現比一般茶餐廳更精緻優雅的用餐氛圍。

說起祥戎華店名，陳戎琔說，祥指的是他的啟蒙老師陳志祥，華則來自有「粵菜教父」美譽的譚樂華，因為感念在學藝路上有兩位恩師提攜教導，因此便將茶餐廳命名為「祥戎華」，也有「享榮華」吉祥諧音。

料理方面，陳戎琔說，像最受歡迎的「鮮蝦雲吞麵」，湯底以蝦殼、扁魚與海鮮以文火慢熬3小時，淬練出鹹香海味的琥珀色湯頭，再配上大蝦仁入餡的鮮蝦雲吞、芥蘭菜與韭黃，喝上一口湯頭，就有值回票價之感。

「總裁腸粉」用腸粉皮包捲切塊的波士頓活龍蝦與大顆鮮干貝、美白菇，再透過火侯控制，蒸煮出波士頓活龍蝦的彈Q肉質與干貝的鮮甜美味。「醬淋咖哩魚蛋」是道地港式咖哩魚蛋做法，特色來自於主廚秘製的咖哩醬料，帶有濃郁的蝦味與獨特香料芬芳。