美味米飯輕鬆煮，熱議電子鍋品牌一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「電子鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解電子鍋六大品牌聲量，並了解網友熱議的六大選購因素為何。

要煮出一鍋美味Q彈的白米飯，少不了一台好用的電子鍋。近來電子鍋的機型越來越多，幾乎不費吹灰之力，「一鍵式」白飯煮到好，省時又方便，還有多種烹調功能，解決了家庭白米炊飯的難題。

日系電子鍋受討論，品牌網路聲量位居前列

市面上的電子鍋品牌包羅萬象，觀察近半年內，網友對電子鍋品牌的討論，其中網路聲量前三名的皆是來自日本的品牌，並以日系品牌「象印」以接近千則的網路聲量位居首位，不少網友認為象印的電子鍋烹煮出來的米飯口感較佳，並表示「煮飯買象印絕對不會後悔」，也有網友提到象印普遍的使用年限較長，所以又稱象印的電子鍋為「萬年鍋」。

而在電子鍋品牌的請益討論中，也常見同為日本家電品牌的「虎牌」出現在電子鍋的推薦名單內，有些網友表示虎牌電子鍋的性價比較高，且其烹飪出的米飯「比較Q彈」、「粒粒分明」，甚至用糙米模式「沒有泡就很好吃」。

六大電子鍋品牌網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

另方面，為台灣民眾熟知的家電品牌「國際牌」則以其導入的米飯「舞炊技術」，引起網友的關注，其主打以「IH（感應加熱）熱能」所產生的熱對流，使米飯在鍋中舞動翻騰，讓米粒更加飽滿，受到不少網友討論，有網友留言大讚「Panasonic的電子鍋有夠厲害！」。

相較於電子鍋價格討論，網友選購前首重功能面向

電子鍋是不少現代人必備的廚房家電，但因為現代人生活忙碌，因此電子鍋的「烹飪時間」便成為多數網友關注的話題之一，在討論區中常見網友大推電子鍋「方便又省時」，也有網友十分關注電子鍋的「快煮功能」，表示「快煮可以讓上班族節省很多煮飯時間」、「快煮功能省時又好用」。

電子鍋六大選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

此外，電子鍋的「鍋體容量」攸關「一次能煮多少人份」，所以也是多數家庭在選購前會上網發文請益的話題面向之一。有鑑於此，不少品牌便提供多種款式來因應不同成員數的家庭，討論區裡也有許多針對大家庭及小家庭的推薦方案。

同時，使用電子鍋的網友，無不在意米飯炊煮完成後的「烹飪口感」，不少網友認為電子鍋最重要的就是「煮出Q彈的白飯」，更表示「我的初衷就是吃好吃的米飯，其他都不是重點」，部分網友也會於討論區上發表各種電子鍋的炊煮評比，並寫下米飯試吃心得，在在看得出網友對粒粒Q彈米飯的重視程度。

電子鍋為忙碌的現代人提供了省時、省力的烹煮選擇。電子鍋不僅能減少家庭的勞務負擔，還能烹煮出絕佳的米飯口感。市面上的電子鍋百百種，也各有不同的機型與功能，在挑選一台適合的電子鍋時，除了參考網友們的討論文本，不妨也評估自身的家庭需求與喜好做出選擇。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》