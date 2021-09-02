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珠寶盒變身動物園 Boucheron Animau珠寶 野性賣萌

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron推出全新Animaux動物系列Wladimir寵貓高級珠寶，以巧手打造出栩栩如生的貓咪世界。圖 / Boucheron提供（合成圖）
Boucheron推出全新Animaux動物系列Wladimir寵貓高級珠寶，以巧手打造出栩栩如生的貓咪世界。圖 / Boucheron提供（合成圖）

寵物與人都是動物，差別在於前者保留了無邪與天真，並以靈動雙眼、華麗的皮毛喚醒人心中的憐愛或感動。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Animaux動物系列Wladimir寵貓高級珠寶，以巧手打造出栩栩如生的動物世界，並邀請品牌大使Alexa Chung品味示範。

Wladimir是Boucheron品牌以寶石「眷養」的寵貓，擁有以各色寶石堆砌出的華麗皮毛，造型靈動。當Wladimir成為一條黃金項鍊時，綠色瑪瑙和沙弗萊石的雙眼，展現了對世界無止盡的好奇與凝視，豎起的耳朵和閃閃發光的皮毛則是她（或他）惹人憐愛的最大關鍵；Wladimir時而化身為另一枚白金戒指，精雕細琢的貓鼻、黑色藍寶石的貓眼再搭配上一條項鍊，項鍊並鑲嵌上八顆圓形沙弗萊石和一顆梨形切割沙弗萊石，綠白閃耀。

重量級壓軸的則有一件白金藍寶石Wladimir高級項鍊，讓貓迷跟珠寶迷都要屏息以待。雪白色的Wladimir不僅胸前「配戴」上一條藍色寶石項鍊，更鑲嵌了2978顆鑽石、215顆坦桑石珠、4顆坦桑石、334顆石英珠、6顆藍色藍寶石，以及2顆黑色藍寶石。垂墜的流蘇造型，像是Wladimir在日常中跑動的華麗殘影，而具象、鮮明的Wladimir寵貓，更讓長項鍊成為了幸運符，隨身、隨行也隨型，自信賣萌。

Boucheron推出Animaux動物系列Wladimir高級珠寶，並邀請品牌大使Alexa Chung品味示範。圖 / Boucheron提供
Boucheron推出Animaux動物系列Wladimir高級珠寶，並邀請品牌大使Alexa Chung品味示範。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型珍珠項鍊，使用雙排珍珠，和白金、鑽石打造的Wladimir貓咪呈現柔美與閃耀的光澤對比，訂價約580萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型珍珠項鍊，使用雙排珍珠，和白金、鑽石打造的Wladimir貓咪呈現柔美與閃耀的光澤對比，訂價約580萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型戒指，白金和黃金750，鑲嵌鑽石、香檳色鑽石、黑色藍寶石、石英、珍珠母貝、綠色沙弗萊石，訂價約220萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型戒指，白金和黃金750，鑲嵌鑽石、香檳色鑽石、黑色藍寶石、石英、珍珠母貝、綠色沙弗萊石，訂價約220萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型白金項鍊，白金750、鑲嵌鑽石、沙弗萊石、綠色瑪瑙、黑色藍寶石，訂價約79萬4,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Wladimir貓咪造型白金項鍊，白金750、鑲嵌鑽石、沙弗萊石、綠色瑪瑙、黑色藍寶石，訂價約79萬4,000元。圖 / Boucheron提供

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