珠寶盒變身動物園 Boucheron Animau珠寶 野性賣萌

寵物與人都是動物，差別在於前者保留了無邪與天真，並以靈動雙眼、華麗的皮毛喚醒人心中的憐愛或感動。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出全新Animaux動物系列Wladimir寵貓高級珠寶，以巧手打造出栩栩如生的動物世界，並邀請品牌大使Alexa Chung品味示範。

Wladimir是Boucheron品牌以寶石「眷養」的寵貓，擁有以各色寶石堆砌出的華麗皮毛，造型靈動。當Wladimir成為一條黃金項鍊時，綠色瑪瑙和沙弗萊石的雙眼，展現了對世界無止盡的好奇與凝視，豎起的耳朵和閃閃發光的皮毛則是她（或他）惹人憐愛的最大關鍵；Wladimir時而化身為另一枚白金戒指，精雕細琢的貓鼻、黑色藍寶石的貓眼再搭配上一條項鍊，項鍊並鑲嵌上八顆圓形沙弗萊石和一顆梨形切割沙弗萊石，綠白閃耀。