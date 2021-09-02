連續21天！持學生證《黑浮咖啡》芒果全品項買1送1

結束史上最長暑假，全台學生久違重返校園生活，黑浮咖啡推出學生限定超值優惠，9/1起持本人有效學生證至全台11家門市、不限內外帶，即可享有「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」、「雪濃芒果ＱＱ楊枝甘露」，以及「芒果情人雪酪翡翠冰茶」買1送1。

黑浮咖啡從9/1至9/21連續21天，針對學生族群推出持學生證即享「芒果全明星會」全品項買1送1，其中，以芒果奶香慕斯佐以芒果布丁搭配上Q彈白玉麻糬的「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」，平均每份140元起；或是「芒果情人雪酪翡翠冰茶」平均以銅板價75元即可入手；還是濃郁經典的「雪濃芒果QQ楊枝甘露」平均只要每杯80元。