快訊

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供

堅硬耐磨又通透清澈的藍寶石水晶玻璃，可以新方式表現出鐘表機械工藝之美，已經成為全球鐘表最熱門的材質。而其中宇舶表（HUBLOT），無疑是彩色藍寶石水晶玻璃的專家，，擅長以獨家技術處理地球上硬度與耐磨性僅次於鑽石的藍寶石，除了基本的無色透明款，粉紅、黑色、紅色、黃色以及橙色等對宇舶表而言一切駕輕就熟。

如今以「融合的藝術」聞名的製表大師宇舶，將其中最受歡迎的藍色，再次運用在宇舶著名高複雜表款MP系列中，重磅推出Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。源自超跑引擎的機芯搭載7枚串聯式發條盒，提供長效14日動力儲存。而完全透明的藍寶石流線型表殼，有如全景式天窗豪華未來感，霸氣展現動力強大的汽缸式複雜機芯。

為迎接台北101 18週年慶暨「World Masterpiece大師之作」珠寶腕表大賞，這款腕表全新首度在台亮相，並請來名模王心恬演繹這款別具動感魅力的設計。「World Masterpiece大師之作」為全球唯一以顧客、藏家與表友為中心的聯合珠寶腕表展覽，今年高達21家品牌共襄盛舉這場盛會，可謂史上陣容最強。台北101的18週年慶活動也自9月2日起至10月18日止正式啟動。

名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石腕表，408萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石腕表，408萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石腕表，408萬8,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石腕表，408萬8,000元。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供
名模王心恬腕間展示著HUBLOT Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。圖／宇舶表提供

腕表 台北101 珠寶

延伸閱讀

台北101珠寶腕表大賞／MIKIMOTO、蕭邦名模秀奢華貴氣

米倉涼子登封辣秀長腿「派遣女醫」大腿根部被看光光 果真是女性最理想身材常勝軍

逃稅還敢辦車聚？12輛超跑與豪車遭印度當局扣押！

金曲32紅毯5美／孫盛希、朱海君、蔡家蓁深v高衩翻轉形象，蘇慧倫優雅再現國民初戀風範

相關新聞

連續21天！持學生證《黑浮咖啡》芒果全品項買1送1

結束史上最長暑假，全台學生久違重返校園生活，黑浮咖啡推出學生限定超值優惠，9/1起持本人有效學生證至全台11家門市、不限...

王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯

堅硬耐磨又通透清澈的藍寶石水晶玻璃，可以新方式表現出鐘表機械工藝之美，已經成為全球鐘表最熱門的材質。而其中宇舶表（HUB...

加1元多1晚！台北福華首推 「住3千送3千」同步開跑

疫情趨緩，飯店業搶攻後疫情旅遊市場，台北福華大飯店首推「超值 1+1」及「登堂入食」兩大住房專案，加一元可多一晚，住宿3...

IKEA Hej 嘉義行動商店1樓限14人入場 9月8日開幕

嘉義人期待多時的「IKEA Hej行動商店」，今天宣布9月8日下午3點開幕，是IKEA全球首間創新型態的採用貨櫃組裝而成...

第2人半價！銅盤「6種韓式炸雞＋烤肉吃到飽」每人399

隨著疫情趨緩，豆府餐飲集團旗下的韓式吃到飽餐廳「銅盤」也宣告正式回歸市場，除了可以無限享用銅盤烤肉、韓式炸雞的料理之外，...

香檳禮盒75折起！英國、西班牙皇室御用香檳 限量開搶

內疫情逐漸趨緩，隨餐廳內用解封，民眾外出聚餐的需求也開始提升。位於台北市大安區的星坊旗艦店，針對即將到來的中秋節推出限量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。