王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯
堅硬耐磨又通透清澈的藍寶石水晶玻璃，可以新方式表現出鐘表機械工藝之美，已經成為全球鐘表最熱門的材質。而其中宇舶表（HUBLOT），無疑是彩色藍寶石水晶玻璃的專家，，擅長以獨家技術處理地球上硬度與耐磨性僅次於鑽石的藍寶石，除了基本的無色透明款，粉紅、黑色、紅色、黃色以及橙色等對宇舶表而言一切駕輕就熟。
如今以「融合的藝術」聞名的製表大師宇舶，將其中最受歡迎的藍色，再次運用在宇舶著名高複雜表款MP系列中，重磅推出Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。源自超跑引擎的機芯搭載7枚串聯式發條盒，提供長效14日動力儲存。而完全透明的藍寶石流線型表殼，有如全景式天窗豪華未來感，霸氣展現動力強大的汽缸式複雜機芯。
為迎接台北101 18週年慶暨「World Masterpiece大師之作」珠寶腕表大賞，這款腕表全新首度在台亮相，並請來名模王心恬演繹這款別具動感魅力的設計。「World Masterpiece大師之作」為全球唯一以顧客、藏家與表友為中心的聯合珠寶腕表展覽，今年高達21家品牌共襄盛舉這場盛會，可謂史上陣容最強。台北101的18週年慶活動也自9月2日起至10月18日止正式啟動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言