王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯

堅硬耐磨又通透清澈的藍寶石水晶玻璃，可以新方式表現出鐘表機械工藝之美，已經成為全球鐘表最熱門的材質。而其中宇舶表（HUBLOT），無疑是彩色藍寶石水晶玻璃的專家，，擅長以獨家技術處理地球上硬度與耐磨性僅次於鑽石的藍寶石，除了基本的無色透明款，粉紅、黑色、紅色、黃色以及橙色等對宇舶表而言一切駕輕就熟。

如今以「融合的藝術」聞名的製表大師宇舶，將其中最受歡迎的藍色，再次運用在宇舶著名高複雜表款MP系列中，重磅推出Big Bang MP-11藍色藍寶石水晶腕表。源自超跑引擎的機芯搭載7枚串聯式發條盒，提供長效14日動力儲存。而完全透明的藍寶石流線型表殼，有如全景式天窗豪華未來感，霸氣展現動力強大的汽缸式複雜機芯。