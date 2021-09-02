加1元多1晚！台北福華首推「住3千送3千」同步開跑

疫情趨緩，飯店業搶攻後疫情旅遊市場，台北福華大飯店首推「超值 1+1」及「登堂入食」兩大住房專案，加一元可多一晚，住宿3千加碼送3千餐飲抵用券，都是首度登場。飯店同時開放泳池及健身房的預約服務。

位於台北市中心的台北福華，因交通便利、餐廳眾多且有福華名品商場等優勢，適合城市小旅行。即日起預訂「超值 1+1」住房專案，入住高級房型3,999元起（含早餐），加一元可再享有多住一晚或當日多一間的優惠。