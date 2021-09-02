快訊

超強變種株Mu恐侵台 陳時中喊話：沉住氣

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

加1元多1晚！台北福華首推「住3千送3千」同步開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北福華推出「登堂入食」住房專案。圖／台北福華提供
台北福華推出「登堂入食」住房專案。圖／台北福華提供

疫情趨緩，飯店業搶攻後疫情旅遊市場，台北福華大飯店首推「超值 1+1」及「登堂入食」兩大住房專案，加一元可多一晚，住宿3千加碼送3千餐飲抵用券，都是首度登場。飯店同時開放泳池及健身房的預約服務。

位於台北市中心的台北福華，因交通便利、餐廳眾多且有福華名品商場等優勢，適合城市小旅行。即日起預訂「超值 1+1」住房專案，入住高級房型3,999元起（含早餐），加一元可再享有多住一晚或當日多一間的優惠。

同步推出的還有「登堂入食」住房專案，主打入住3千元再送等值3千元的餐飲抵用券，適用於所有外帶、內用餐飲。近期內用服務逐漸開放，台北福華可享用粵菜廳珍珠坊、台菜廳蓬萊邨、江浙廳江南春及西餐廳彩虹座等五星料理，退房時間加碼延遲至下午兩點。此外，若有12(含)歲以下兒童再享早餐買一送一及客房免費升等至豪華雙床房(或家庭房)，即日起開放預訂，入住期限至2021年9月30日。洽詢電話：02-2700-2323轉訂房組。

加1元可多住1晚。圖／台北福華提供
加1元可多住1晚。圖／台北福華提供
台北福華大飯店提供早餐room service。圖／台北福華提供
台北福華大飯店提供早餐room service。圖／台北福華提供

延伸閱讀

礁溪「捷絲旅」開學快閃每人只要1400元！高鐵8折、免費升等贈早餐，還有專屬泡湯

寒舍旗下喜來登、艾美推「1+1」婚宴專案 攻小型喜宴

現賺1.4萬！玩六福村、送六福萬怡住一晚

入住包3餐！宜蘭礁溪寒沐Buffet吃到飽，另有新竹喜來登3人同行1人免費

相關新聞

什麼困難都遇過了！祥戎華茶餐室疫情中生意滿檔

很難相信，知名星級飯店的港式料理在台中市五權西六街的一處小巷內就可以吃到！由舊式房舍改建而成的港式料理餐廳「祥戎華·茶餐...

珠寶盒變身動物園 Boucheron Animau珠寶 野性賣萌

寵物與人都是動物，差別在於前者保留了無邪與天真，並以靈動雙眼、華麗的皮毛喚醒人心中的憐愛或感動。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（...

連續21天！持學生證《黑浮咖啡》芒果全品項買1送1

結束史上最長暑假，全台學生久違重返校園生活，黑浮咖啡推出學生限定超值優惠，9/1起持本人有效學生證至全台11家門市、不限...

王心恬深V辣秀百萬名表 HUBLOT全通透水晶超跑汽缸機芯

堅硬耐磨又通透清澈的藍寶石水晶玻璃，可以新方式表現出鐘表機械工藝之美，已經成為全球鐘表最熱門的材質。而其中宇舶表（HUB...

加1元多1晚！台北福華首推「住3千送3千」同步開跑

疫情趨緩，飯店業搶攻後疫情旅遊市場，台北福華大飯店首推「超值 1+1」及「登堂入食」兩大住房專案，加一元可多一晚，住宿3...

IKEA Hej 嘉義行動商店1樓限14人入場 9月8日開幕

嘉義人期待多時的「IKEA Hej行動商店」，今天宣布9月8日下午3點開幕，是IKEA全球首間創新型態的採用貨櫃組裝而成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。