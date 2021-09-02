加1元多1晚！台北福華首推「住3千送3千」同步開跑
疫情趨緩，飯店業搶攻後疫情旅遊市場，台北福華大飯店首推「超值 1+1」及「登堂入食」兩大住房專案，加一元可多一晚，住宿3千加碼送3千餐飲抵用券，都是首度登場。飯店同時開放泳池及健身房的預約服務。
位於台北市中心的台北福華，因交通便利、餐廳眾多且有福華名品商場等優勢，適合城市小旅行。即日起預訂「超值 1+1」住房專案，入住高級房型3,999元起（含早餐），加一元可再享有多住一晚或當日多一間的優惠。
同步推出的還有「登堂入食」住房專案，主打入住3千元再送等值3千元的餐飲抵用券，適用於所有外帶、內用餐飲。近期內用服務逐漸開放，台北福華可享用粵菜廳珍珠坊、台菜廳蓬萊邨、江浙廳江南春及西餐廳彩虹座等五星料理，退房時間加碼延遲至下午兩點。此外，若有12(含)歲以下兒童再享早餐買一送一及客房免費升等至豪華雙床房(或家庭房)，即日起開放預訂，入住期限至2021年9月30日。洽詢電話：02-2700-2323轉訂房組。
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