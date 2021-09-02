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第2人半價！銅盤「6種韓式炸雞＋烤肉吃到飽」每人399

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
銅盤提供6種口味韓式炸雞吃到飽的方案，每人329元起。
銅盤提供6種口味韓式炸雞吃到飽的方案，每人329元起。

隨著疫情趨緩，豆府餐飲集團旗下的韓式吃到飽餐廳「銅盤」也宣告正式回歸市場，除了可以無限享用銅盤烤肉、韓式炸雞的料理之外，即日起還可享「第2人半價」的限時優惠。

銅盤提供2種不同的消費方案。「韓式炸雞吃到飽」方案中，提供有經典原味、雪花起司、洋蔥白醬、韓式辣醬、柚香糖醋、主廚秘醬等6種口味的韓式炸雞，而且標榜「通通都是腿」，並且全部採無限供應。6種口味中，「雪花起司炸雞」在雞腿肉上撒有帕瑪森起司粉，堆疊出鹹香交錯的滋味；「洋蔥白醬」則是以濃郁的白醬搭配清爽洋蔥，可以享受到清甜風味。同時還提供韓式小菜、辣湯年糕、人蔘雞粥、地瓜薯條等副餐與多款飲料及甜點，每人329元起。

除了韓式炸雞之外，每人加價就可以升級「韓式炸雞＋銅盤烤肉吃到飽」，提供了BBQ牛肉、BBQ豬肉、BBQ雞肉等多種肉品吃到飽，還可將蔬菜、火鍋料放上烤盤烹煮，每人399元起。為慶祝銅盤回歸，自即日起至9月4日期間，凡憑粉絲團活動截圖，就可享「2人同行，第2位半價」的回饋優惠。

銅盤的銅盤烤肉，無限提供有牛、豬、雞等多款肉品。圖／豆府提供
銅盤的銅盤烤肉，無限提供有牛、豬、雞等多款肉品。圖／豆府提供

吃到飽 烤肉

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