買酒送香檳！買橡木桶綠標指定酒款 送市價3,300元香檳

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

深受疫情影響的2021年，即便無法如以往和親友相聚，但仍可以透過中秋禮品向他們表達內心的思念。橡木桶洋酒今年一如過往推出多款世界頂級限量酒款禮盒。包括與智利王Almaviva系出同門的小智利王——愛司庫達（ESCUDO ROJO），以及全球最具投資潛力的愛爾蘭威士忌天頂（Teeling），還有日本超人氣鶯宿梅果實梅酒…等經典禮盒，現在通通千元有找。此外，凡購買綠標指定酒款1瓶，就送市價3,300元的法國蘭頌玫瑰香檳1瓶。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「我們發現防疫時期，台灣消費者對送禮的需求不降反升，然而疫情導致全球海運變動大，橡木桶洋酒趕緊為大家追貨，不讓僅次春節的中秋節失去歡慶氛圍。」

法國摩當卡地醇釀典藏紅葡萄酒雙入木質禮盒，建議售價1,780元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

袁德珮指出，這次波爾多第一AOC葡萄酒品牌摩當卡地（Mouton Cadet），承襲五大酒莊之一摩當豪傑堡（Château Mouton Rothschild）的高超混釀技術，已榮獲坎城連續30年唯一指定葡萄酒品牌，無可取代的頂尖實力，絕對是送禮首選；旗下以征服餐桌聞名的醇釀典藏紅葡萄酒禮盒，更於中秋活動期間享有難得優惠。

英國勞德25年蘇格蘭威士忌金緻禮盒，700毫升，酒精濃度40%，建議售價3,065元。圖／橡木桶洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣獨賣的勞德蘇格蘭威士忌，精選高比例麥芽原酒及豐富果乾香的重雪莉風味，無論是品飲還是送禮，都使人賓至如歸；配上氣度不凡的白金牛標誌，更象徵「牛」轉低迷的環境，重新再出發。

除多樣化的品味禮盒外，橡木桶洋酒也提供給消費者貼心的客製化服務，更提供全國宅配到府服務。凡橡木桶洋酒會員，只要一通電話不限金額品項，只要消費，即可享有15公里範圍的免費外送服務。

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※飲酒過量，害人害己。