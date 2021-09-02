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香檳禮盒75折起！英國、西班牙皇室御用香檳 限量開搶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
艾雅拉之珠年份'06禮盒，優惠價4,750元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉之珠年份'06禮盒，優惠價4,750元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

內疫情逐漸趨緩，隨餐廳內用解封，民眾外出聚餐的需求也開始提升。位於台北市大安區的星坊旗艦店，針對即將到來的中秋節推出限量精美的香檳禮盒，挑選5款不同風味的知名法國香檳艾雅拉（Ayala）香檳，搭配原廠專屬禮盒，最低折扣75折起。

身為英國與西班牙皇室御用酒款的法國香檳艾雅拉（Ayala）香檳，擁有輕柔細緻的優雅口感，被稱為「香檳界的仙女」，風格清新脫俗，低殘糖量的特色是備受女性最愛的選擇之一。艾雅拉來自香檳區最古老的三大釀酒村之一——Aÿ，並擁有超過150年的釀酒歷史。

艾雅拉之珠年份'06禮盒，酒廠經典之作，產量極少，僅在表現優異的年份釀造。

艾雅拉NO.7特級年份香檳禮盒，No.7特級年份香檳所使用的葡萄，由2007年共來自5個位於 Côte des Blancs（Chouilly, Oger, Avize, Cramant, Le Mesnil –Sur-Oger）特級園，以及2個位在Montagne de Reims（Aÿ, Verzy）的特級園所組成。

艾雅拉白中白年份香檳禮盒'13，只有在該年的夏多內葡萄品質優良，有充分汲取到這個地區獨特的風味時，才會釀製這款香檳。

艾雅拉梅傑粉紅香檳禮盒，最能夠代表艾雅拉酒廠風格的梅傑粉紅香檳，以夏多內葡萄為主。艾雅拉梅傑香檳禮盒，是酒廠的招牌酒款，女王級酒評家Jancis Robinson，曾評論該酒款為「儼然是內行人的香檳」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

艾雅拉梅傑香檳禮盒，優惠價2,050元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉梅傑香檳禮盒，優惠價2,050元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉NO.7特級年份香檳禮盒，優惠價3,390元。。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉NO.7特級年份香檳禮盒，優惠價3,390元。。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉梅傑粉紅香檳禮盒，優惠價2,430元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉梅傑粉紅香檳禮盒，優惠價2,430元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉白中白年份香檳禮盒'13，優惠價2,950元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
艾雅拉白中白年份香檳禮盒'13，優惠價2,950元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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