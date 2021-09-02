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肖戰、劉詩詩新廣告曝光 隨便一個眼神電力十足

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TABS茶綠色拼接休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
TABS茶綠色拼接休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供

秋冬時節腳步接近，各大品牌新一季形象廣告輪番出爐。TOD’S近日就推出了由品牌代言人肖戰、劉詩詩演繹的2021秋冬系列廣告，兩人分別展示最新的鞋款和包款，並發揮演員的眼神與肢體魅力，讓整體造型更顯迷人。

近年因為《陳情令》、《慶餘年》走紅的肖戰，是新一代的時尚品牌寵兒，之前在米蘭時裝週出席活動時更吸引了當地粉絲包圍現場，人氣超旺！這次在TOD’S廣告中他換穿黑色休閒套裝、翻領大衣等，搭配各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。而劉詩詩則是彷彿上演一場衣帽間的包包大秀，在廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，像是全新的APB包、T Timeless絨面皮革包款、Kate斜背包等等，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。

本季全新打造的APB肩背包，以細膩皮革製成，外露縫線貼合橙色延邊設計，搭配金屬提把，輪廓流暢有型，可說是結合了當紅腋下包和空氣包款兩大特色，可愛又年輕。

肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
TOD’S全新打造的APB肩背包，以細膩皮革製成，外露縫線貼合橙色延邊設計，搭配金屬提把，輪廓流暢有型。圖／迪生提供
TOD’S全新打造的APB肩背包，以細膩皮革製成，外露縫線貼合橙色延邊設計，搭配金屬提把，輪廓流暢有型。圖／迪生提供
TOD’S皮革長靴，33,300元。圖／迪生提供
TOD’S皮革長靴，33,300元。圖／迪生提供
TOD’S推出了由品牌代言人肖戰、劉詩詩演繹的2021秋冬系列廣告。圖／迪生提供
TOD’S推出了由品牌代言人肖戰、劉詩詩演繹的2021秋冬系列廣告。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
TOD’S T Timeless麂皮拼接肩背包，80,400元。圖／迪生提供
TOD’S T Timeless麂皮拼接肩背包，80,400元。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
劉詩詩在TOD’S廣告中展示了腋下包和金屬釦飾肩背包，在復古優雅和輕鬆隨性的風格間轉換自如。圖／迪生提供
TOD’S APB皮革肩背包，70,400元。圖／迪生提供
TOD’S APB皮革肩背包，70,400元。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供
肖戰在TOD’S廣告中示範各式秋冬新靴款、撞色休閒鞋、T Timeless樂福鞋等，展現率性有型的百變姿態。圖／迪生提供

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