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歐米茄名人賽冠軍出爐 丹麥好手獲頒好表係「金」誒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
丹麥好手拉斯莫霍伊各贏得2021年、第74屆歐米茄名人賽冠軍，並獲贈一只歐米茄海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台腕表。圖 / OMEGA提供
丹麥好手拉斯莫霍伊各贏得2021年、第74屆歐米茄名人賽冠軍，並獲贈一只歐米茄海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台腕表。圖 / OMEGA提供

雖然2020年因疫情衝擊導致停辦，第74屆的歐米茄高爾夫球名人賽仍在2021年強勢回歸，並於日前落幕。本屆冠軍由丹麥好手拉斯莫霍伊各（Rasmus Højgaard）勝出，除了征服Crans-sur-Sierre高爾夫俱樂部，並在獲頒奪冠軍獎座外再獲贈一只歐米茄的海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台黃金腕表，為傑出表現留下了甜美的收穫。

OMEGA自2001年起擔任大賽冠名贊助商，也由於全球疫情影響，大賽在去年選擇暫停舉辦。這讓2021年的賽事不僅成為OMEGA參與此一高球盛會第20次的重要紀錄，也讓眾多傑出好手包括歐米茄好友吉多米格里歐吉（Guido Migliozzi）、西恩克羅克爾（Sean Crocker）能同場競技，重新展開友誼、球技與歷史的延續。

比賽結束後歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，很高興能和好友與球員回到這令人讚嘆的球場，「我也非常開心地祝賀拉斯莫霍伊各奪下勝利，並且感謝每一位高爾夫球員在今年的精彩表現。」

而拉斯莫霍伊各（Rasmus Højgaard）所獲贈的海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台腕表，則成為場外另一亮點。這款41毫米的表款貌似金黃，實則由歐米茄獨家18K Sedna™金打造。旭日紋磨砂藍色的面盤再結合水平的甲板紋條紋，帶來果嶺之外、遊艇的豪奢生活聯想。表款動力由同軸擒縱大師天文台機芯負責驅動，藍色的橡膠表帶並具編織紋與白色縫線裝飾，在輕巧與商務間，達成風格的巧妙平衡。

第74屆歐米茄高爾夫球名人賽由來自丹麥的好手Rasmus Højgaard獲得冠軍殊榮。圖 / OMEGA提供
第74屆歐米茄高爾夫球名人賽由來自丹麥的好手Rasmus Højgaard獲得冠軍殊榮。圖 / OMEGA提供
本次名人賽的亮點之一：歐米茄海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台黃金腕表。圖 / OMEGA提供
本次名人賽的亮點之一：歐米茄海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台黃金腕表。圖 / OMEGA提供
位於Crans-Montana高山上的Crans-sur-Sierre高爾夫俱樂部，以優美風景再度成為本屆歐米茄高爾夫球名人賽的賽事場地。圖 / OMEGA提供
位於Crans-Montana高山上的Crans-sur-Sierre高爾夫俱樂部，以優美風景再度成為本屆歐米茄高爾夫球名人賽的賽事場地。圖 / OMEGA提供

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