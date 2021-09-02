歐米茄名人賽冠軍出爐 丹麥好手獲頒好表係「金」誒

雖然2020年因疫情衝擊導致停辦，第74屆的歐米茄高爾夫球名人賽仍在2021年強勢回歸，並於日前落幕。本屆冠軍由丹麥好手拉斯莫霍伊各（Rasmus Højgaard）勝出，除了征服Crans-sur-Sierre高爾夫俱樂部，並在獲頒奪冠軍獎座外再獲贈一只歐米茄的海馬Aqua Terra 150米同軸擒縱大師天文台黃金腕表，為傑出表現留下了甜美的收穫。

OMEGA自2001年起擔任大賽冠名贊助商，也由於全球疫情影響，大賽在去年選擇暫停舉辦。這讓2021年的賽事不僅成為OMEGA參與此一高球盛會第20次的重要紀錄，也讓眾多傑出好手包括歐米茄好友吉多米格里歐吉（Guido Migliozzi）、西恩克羅克爾（Sean Crocker）能同場競技，重新展開友誼、球技與歷史的延續。

比賽結束後歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，很高興能和好友與球員回到這令人讚嘆的球場，「我也非常開心地祝賀拉斯莫霍伊各奪下勝利，並且感謝每一位高爾夫球員在今年的精彩表現。」