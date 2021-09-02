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娃娃臉男神林柏宏耍萌眨眼 秀卡地亞坦克腕表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tank Américaine精鋼自動腕表大型款配半啞光海軍藍鱷魚皮表帶，約18萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Américaine精鋼自動腕表大型款配半啞光海軍藍鱷魚皮表帶，約18萬5,000元。圖／卡地亞提供

在「火神的眼淚」播出後，在劇中飾演熱血陽光男孩張志遠的林柏宏圈粉無數，一張娃娃臉更是立刻成為許多粉絲心目中的男神，他也在日前宣布將與邵雨薇一起演出演出未來影集「2049」的單元「完美預測」。水瓶座的他成為卡地亞「Fun’d with ICON」卡地亞ICON系列人物最新篇章TANK坦克腕表的主角。他表示以坦克車身為靈感的這款腕表讓他直覺想起當兵的日子，而且那時候鐘表是他「每天數退伍日子」的工具，而他心目中最經典的設計，就是「簡潔」。

卡地亞的坦克腕表誕生於1918年。路易卡地亞在構思腕表結構時，是以軍用坦 克的俯視圖為靈感：兩側直條（brancard）代表坦克的履帶，表殼則模擬坦克的砲塔。卡地亞講求極簡線條與乾淨的視覺效果，希望將各元素以最簡單的方式呈現，透過深入研究、精算比例體現於線與形之間的平衡，以及透過絕妙設計所得出的適切大小與和諧組合，為此款腕表注入難以超越的優雅氣質。

如今，這款超越百年的經典款式經重新創作，將於2021年9月正式推出全新 入門的系列Tank Must精鋼腕表以及單次發行的Tank Louis Cartier腕表，以藍色與紅色來襯托腕表簡潔的線條。

林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
Cartier Tank Must全新上市。圖／卡地亞提供
Cartier Tank Must全新上市。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier紅色及珠光表盤黃K金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier紅色及珠光表盤黃K金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元，單次發行。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元，單次發行。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier銀藍色表盤玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier銀藍色表盤玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier腕表大型款，黃K金搭配紅色及珠光表盤。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier腕表大型款，黃K金搭配紅色及珠光表盤。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元，單次發行。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款，約40萬5,000元，單次發行。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier手上鍊玫瑰金腕表大型款配半啞光棕色鱷魚皮表帶，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier手上鍊玫瑰金腕表大型款配半啞光棕色鱷魚皮表帶，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
Tank Française玫瑰金鑲鑽腕表小型款，約78萬5,000元。圖／卡地亞提供
Tank Française玫瑰金鑲鑽腕表小型款，約78萬5,000元。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Louis Cartier腕表大型款。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款配半啞光棕色鱷魚皮表帶，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
Tank Louis Cartier玫瑰金手上鍊腕表大型款配半啞光棕色鱷魚皮表帶，約39萬7,000元。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Américaine腕表大型款。圖／卡地亞提供
林柏宏配戴Tank Américaine腕表大型款。圖／卡地亞提供

腕表

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