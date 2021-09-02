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娃娃臉男神林柏宏耍萌眨眼 秀卡地亞坦克腕表
在「火神的眼淚」播出後，在劇中飾演熱血陽光男孩張志遠的林柏宏圈粉無數，一張娃娃臉更是立刻成為許多粉絲心目中的男神，他也在日前宣布將與邵雨薇一起演出演出未來影集「2049」的單元「完美預測」。水瓶座的他成為卡地亞「Fun’d with ICON」卡地亞ICON系列人物最新篇章TANK坦克腕表的主角。他表示以坦克車身為靈感的這款腕表讓他直覺想起當兵的日子，而且那時候鐘表是他「每天數退伍日子」的工具，而他心目中最經典的設計，就是「簡潔」。
卡地亞的坦克腕表誕生於1918年。路易卡地亞在構思腕表結構時，是以軍用坦 克的俯視圖為靈感：兩側直條（brancard）代表坦克的履帶，表殼則模擬坦克的砲塔。卡地亞講求極簡線條與乾淨的視覺效果，希望將各元素以最簡單的方式呈現，透過深入研究、精算比例體現於線與形之間的平衡，以及透過絕妙設計所得出的適切大小與和諧組合，為此款腕表注入難以超越的優雅氣質。
如今，這款超越百年的經典款式經重新創作，將於2021年9月正式推出全新 入門的系列Tank Must精鋼腕表以及單次發行的Tank Louis Cartier腕表，以藍色與紅色來襯托腕表簡潔的線條。
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