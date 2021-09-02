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終於曝光！IKEA嘉義快閃行動店7貨櫃組成 2層樓超好逛

聯合報 / 記者劉小川／嘉義即時報導
IKEA前進嘉義，開設Hej行動商店，內部全都曝光。記者劉小川／攝影
IKEA前進嘉義，開設Hej行動商店，內部全都曝光。記者劉小川／攝影

嘉義人敲碗半年多的IKEA快閃行動店，終於正式全面曝光！位於嘉義市文化公園諸羅印象廣場的IKEA快閃店，是全球首間創新型態的「IKEA Hej行動商店」，採用7個貨櫃組裝而成，共有2層樓，內有百件商品，以及提供諮詢服務與線上購物，9月8日15點正式對外開幕，預計營業時間至2022年初。而該Hej行動商店也將會可以隨時拆卸移動，直接移動到各個城市，IKEA未來不排除還會前進更多的城市。

IKEA到嘉義開店的消息，一直讓嘉義人期待，也讓還沒有IKEA的台南人羨慕，IKEA此次開設的Hej行動商店，Hej是瑞典文你好的意思，全店以二手貨櫃組成，容易拆卸與運送，7個貨櫃組成2層樓，約25坪的賣場面積，內部設計以IKEA的IVAR原木為層架，並以收納的元素，陳列近百件商品。

行動商店也巧妙運用貨櫃屋的自然間隔方式，創造分區空間，一樓以客廳收納、餐廚時光、自在空間為主，販售收納、家飾與經典商品，包括超有人氣的BLÅHAJ鯊魚玩偶、年度熱賣冠軍BÄSTIS毛絮黏把、ISTAD保鮮袋等，在結帳區附近則有小傢俱，包括推車、椅凳等，2樓則有家具諮詢服務，提供系統家具規畫與下單服務。

IKEA Hej行動商店位於嘉義市東區垂楊路360號，9月8日15點起營業，之後營業時間為13點至21點。

IKEA嘉義Hej行動商店共有25坪。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店共有25坪。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店共有25坪。記者劉小川／攝影
IKEA嘉義Hej行動商店共有25坪。記者劉小川／攝影
IKEA嘉義Hej行動商店的2樓，提供家具規畫建議與線上購買。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店的2樓，提供家具規畫建議與線上購買。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店，以貨櫃組成，頂部特別加裝隔熱設計。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店，以貨櫃組成，頂部特別加裝隔熱設計。圖／IKEA提供
IKEA前進嘉義，開設Hej行動商店，內部全都曝光。圖／IKEA提供
IKEA前進嘉義，開設Hej行動商店，內部全都曝光。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店的1樓，販售近百樣商品，包括當紅的鯊魚玩偶。圖／IKEA提供
IKEA嘉義Hej行動商店的1樓，販售近百樣商品，包括當紅的鯊魚玩偶。圖／IKEA提供

IKEA 嘉義 快閃

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