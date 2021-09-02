會不會太可愛？秋冬就是需要一款亮色迷你水桶包
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo 2021秋冬系列結合科幻電影中的無盡自由概念和品牌技術創新傳承，所有的設計單品都充滿了前衛摩登的造型感，無論是鮮明亮眼的配色、簡約俐落的外型與線條，都非常搶眼。在配件方面，更是為Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，除了呼應當前潮流的腋下包之外，尺寸迷你的小水桶包、手機包等也都超級討喜！
其實Trifolio系列包款最早的造型是採方正翻蓋手提設計，典雅氣質很適合上班族使用。這季不只為翻蓋包換上像是綠色鏡面、粉藍、粉紅這種高調亮麗的顏色，也全新推出了小牛皮腋下包和水桶包等，且都附上可以調整的肩背帶，內裡也有夾層方便收納分類。水桶包和小手提包外型精巧俏皮，無論是肩背或是手拎都展現出迷你包的可愛魅力。
此系列包身上標誌性的Gancini釦飾，分別以金屬色或是呼應包身皮革的顏色呈現，每個包款皆為義大利工匠手工製作，部分包款更推出珍稀皮革材質。
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