快訊

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

小鬼《玩很大》也入圍！第56屆電視金鐘獎入圍名單

會不會太可愛？秋冬就是需要一款亮色迷你水桶包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
全球代言人Seulgi也愛全新Trifolio包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供、摘自IG
全球代言人Seulgi也愛全新Trifolio包款系列。圖／Salvatore Ferragamo提供、摘自IG

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo 2021秋冬系列結合科幻電影中的無盡自由概念和品牌技術創新傳承，所有的設計單品都充滿了前衛摩登的造型感，無論是鮮明亮眼的配色、簡約俐落的外型與線條，都非常搶眼。在配件方面，更是為Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，除了呼應當前潮流的腋下包之外，尺寸迷你的小水桶包、手機包等也都超級討喜！

其實Trifolio系列包款最早的造型是採方正翻蓋手提設計，典雅氣質很適合上班族使用。這季不只為翻蓋包換上像是綠色鏡面、粉藍、粉紅這種高調亮麗的顏色，也全新推出了小牛皮腋下包和水桶包等，且都附上可以調整的肩背帶，內裡也有夾層方便收納分類。水桶包和小手提包外型精巧俏皮，無論是肩背或是手拎都展現出迷你包的可愛魅力。

此系列包身上標誌性的Gancini釦飾，分別以金屬色或是呼應包身皮革的顏色呈現，每個包款皆為義大利工匠手工製作，部分包款更推出珍稀皮革材質。

Trifolio寶藍色牛皮手機包，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio寶藍色牛皮手機包，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio白色牛皮水晶小水桶包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio白色牛皮水晶小水桶包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio橘色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio橘色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio粉色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio粉色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio藍色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio藍色小牛皮手提包，77,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio寶藍色牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio寶藍色牛皮迷你手提包，26,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio系列包款增添了多種更年輕好搭的新品，尺寸迷你的小水桶包、手機包等超級討喜。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio銀色小牛皮腋下包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio銀色小牛皮腋下包，60,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色牛皮小水桶包，49,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Trifolio淺粉色牛皮小水桶包，49,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供

義大利 品牌

延伸閱讀

新車入手趕快改起來! TRD推出小改款LEXUS ES運動套件

美艷名模嫁愛碎念「模王」 若綺曝主動求婚最大關鍵

Japoli義大利餐酒館「全品項外帶69折」！線上支付滿299元再打89折

Brabus+Fostla雙強聯手 Mercedes-AMG GT 63 S帥到要飛天了!

相關新聞

香檳禮盒75折起！英國、西班牙皇室御用香檳 限量開搶

內疫情逐漸趨緩，隨餐廳內用解封，民眾外出聚餐的需求也開始提升。位於台北市大安區的星坊旗艦店，針對即將到來的中秋節推出限量...

肖戰、劉詩詩新廣告曝光 隨便一個眼神電力十足

秋冬時節腳步接近，各大品牌新一季形象廣告輪番出爐。TOD’S近日就推出了由品牌代言人肖戰、劉詩詩演繹的2021秋冬系列廣...

娃娃臉男神林柏宏耍萌眨眼 秀卡地亞坦克腕表

在「火神的眼淚」播出後，在劇中飾演熱血陽光男孩張志遠的林柏宏圈粉無數，一張娃娃臉更是立刻成為許多粉絲心目中的男神，他也在...

歐米茄名人賽冠軍出爐 丹麥好手獲頒好表係「金」誒

雖然2020年因疫情衝擊導致停辦，第74屆的歐米茄高爾夫球名人賽仍在2021年強勢回歸，並於日前落幕。本屆冠軍由丹麥好手...

會不會太可愛？秋冬就是需要一款亮色迷你水桶包

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo 2021秋冬系列結合科幻電影中的無盡自由概念和品牌技術創新傳承，所...

終於曝光！IKEA嘉義快閃行動店7貨櫃組成 2層樓超好逛

讓嘉義人敲碗半年多的IKEA快閃行動店，終於正式全面曝光！位於嘉義市文化公園諸羅印象廣場的IKEA快閃店，是全球首間創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。