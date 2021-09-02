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限時9折！「bb.q炸雞」首度插旗桃園 限定桃花個人餐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
開幕當日前100名消費者，可獲得聯名款「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」。圖／全家國際餐飲提供
開幕當日前100名消費者，可獲得聯名款「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」。圖／全家國際餐飲提供

來自韓國的連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，將於9月5日正式跨出雙北，插旗桃園統領廣場。店內除了提供經典炸雞餐點外，還會推出桃園限定的「桃花秘雞單人套餐」與期間限定的「愛戀果凍」。為慶祝新店開幕，試營運將推出9折優惠，開幕當日也會加贈「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」，另外參與社群活動，還有機會免費獲得個人套餐

創立於1995年的「bb.q CHICKEN」，在全球共有超過3,300間門市，乃是韓國店數最多的炸雞連鎖店，並且自2019年正式登台，目前在雙北地區共有9間店舖。即將開幕的桃園統領廣場店，預計在9月5日開幕，9月3、4日開始試營運，乃是在台10間分店，更會是最大的旗艦門市。店內除了提供bb.q黃金炸雞、韓式甘醬、辣味、蜂蜜蒜味、秘製、起司等口味的韓式炸雞之外，另外也與其他旗艦店同步推出「期間限定個人套餐」，有不同的主餐內容可供選擇，每套328～439元。9月5日正式開幕後，還推出桃園限定的「桃花秘雞」個人餐，內含bb.q半雞（口味6選1）、特調桃花飲料（3選1）與愛戀果凍各1份，每套399元，限時供應至10月18日。

為慶祝新店開幕，9月3、4日試營運期間，可享9折優惠，開幕當日前100名消費者，加贈「韓式烤肉石鍋拌飯口味洋芋片」。另外即日起至9月10日期間，參與臉書互動活動，就有機會獲得價值389元的「bb.q期間限定個人套餐（半雞系列）」1份或「炸物3選1」兌換券1張。9月30日前成為享聚卡會員，再加贈「炸年糕」1份（限桃園統領廣場店使用）。

【bb.q CHICKEN桃園統領廣場店】

地址：桃園市桃園區中正路61號8樓

電話：03-335-6003

bb.q CHICKEN桃園統領廣場店將於9月3日起試營運，9月5日正式開幕。圖／全家國際餐飲提供
bb.q CHICKEN桃園統領廣場店將於9月3日起試營運，9月5日正式開幕。圖／全家國際餐飲提供
「期間限定個人套餐」有不同的主餐內容可供選擇，每套328～439元。圖／全家國際餐飲提供
「期間限定個人套餐」有不同的主餐內容可供選擇，每套328～439元。圖／全家國際餐飲提供
桃園限定的「桃花秘雞」個人餐，內含bb.q半雞（口味6選1）、特調桃花飲料（3選1）與愛戀果凍各1份，每套399元。圖／全家國際餐飲提供
桃園限定的「桃花秘雞」個人餐，內含bb.q半雞（口味6選1）、特調桃花飲料（3選1）與愛戀果凍各1份，每套399元。圖／全家國際餐飲提供

桃園 套餐 烤肉

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