星宇聯名「松露和牛菠蘿包」！還有3款異國冷凍包上桌

方便快速的冷凍包，乃是許多人居家用餐的懶人好選擇。星宇航空聯名胡同燒肉、菠蘿麵包ぼろパン BOLO PAN，推出升級版的「松露和牛漢堡肉菠蘿包」；三澧企業旗下的義式餐廳BELLINI PASTA PASTA和手工義大利麵工場MOLINO也推出了2組集結義式料理或義大利麵的組合包，而同集團的天丼「天吉屋」也推出3道式冷凍日式料理組，還有限量8折的優惠方案。

繼「胡同燒肉」及「菠蘿麵包ぼろパン BOLO PAN」推出「和牛漢堡肉菠蘿麵包」之後，星宇航空即日起加入聯名，推出「松露和牛漢堡肉菠蘿包」。除了有菠蘿麵包 ぼろパン BOLO PAN打造的冰火菠蘿油，胡同也選用日本宮崎牛的臀肉、腿肉部位，打造松露和牛漢堡排，並加上特製松露奶油，創造出豐富松露香氣與冰火菠蘿油搭配而成的多重滋味，每盒4入組，售價539元，包裝上也可見到星宇航空的字樣。另外星宇也與胡同推出「胡同和牛油乾拌麵，每袋4入，售價220元，均於即日起於胡同商城販售中。

義式餐廳貝里尼BELLINI PASTA PASTA和手工義大利麵工場MOLINO，共同推出2款懶人冷凍套組，「義式料理組」內含BBQ醬烤豬肋排、羅馬風精燉牛肚、牛肉醬千層麵、紅酒牛骨汁燉牛肉、松露奶油蘑菇燉雞腿、鄉村蕃茄燉雞腿等6道料理，每套1,510元；「手工義大利麵＋醬組」，提供雞肉羅勒奶油醬、傳統鄉村牛肉醬、鮮蝦辣味番茄醬、軟絲香蒜墨魚醬、手工牛肉丸茄汁等5種醬汁，並可選擇5份手工生義大利麵條，每組1,040元。