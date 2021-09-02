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牛排買一送一！FRIDAYS限時優惠 德州鮮切牛排續點半價

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
TGI FRIDAYS 9月17日（五）、9月18日（六）沙朗牛排買一送一。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS 9月17日（五）、9月18日（六）沙朗牛排買一送一。圖／開展餐飲集團提供。

搶攻中秋團圓商機，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，應景推出中秋肉類主餐限時優惠。TGI FRIDAYS沙朗牛排限時買一送一；Texas Roadhouse德州鮮切牛排於活動期間點購任一客牛排，即享第二客半價（不限同品項）。

TGI FRIDAYS的「中秋慶歡聚」優惠活動，於9月17日（五）、9月18日（六）兩天，沙朗牛排買一送一；9月19日（日）、9月20日（一）兩天，點肋眼牛排乙份，送半份豬肋排乙份。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「啖牛排慶中秋」活動，凡9月18日（六）至9月20日（一）期間，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠（不限同品項）。另有九月限定加碼，九月至Texas Roadhouse德州鮮切牛排，點購任一餐點，無論內用或外帶，皆可以超值優惠價99元加購巧克力布朗尼乙份（原價320元）。

此外，今年受疫情影響，許多人選擇直接宅在家裡自己烤，看準這波宅食商機，TGI FRIDAYS首次推出全台限量300組的「美式燒烤食材組」，集結牛、雞、豬明星餐點、獨家醬料，提供超值9件組。

該組合將豬肋排、12盎司肋眼牛排、雞翅，以及美式經典漢堡肉，都規劃進組合之中，更加上凱撒沙拉、布朗尼；等於從主餐到甜點，通通包括在內，預購價只要1,999元，於9月3日起於FRIDAYS限定餐廳預購開跑。

開展餐飲集團表示，每年中秋節是國人團聚吃美食的重要節日，今年碰上4天連續假期，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排齊推適合分享的炭烤肉類餐點優惠回饋給消費者，免去生火烤肉的繁瑣，讓民眾在餐廳也可大快朵頤，預期藉由節慶優惠帶動當日業績成長近1成。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排「啖牛排 慶中秋」活動，凡9月18日（六）至9月20日（一）期間，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠（不限同品項）。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排「啖牛排 慶中秋」活動，凡9月18日（六）至9月20日（一）期間，點購任一客牛排，第二份牛排享半價優惠（不限同品項）。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS 9月19日（日）、9月20日（一）點肋眼牛排乙份，送半份豬肋排乙份。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS 9月19日（日）、9月20日（一）點肋眼牛排乙份，送半份豬肋排乙份。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS「美式燒烤食材組」，集結牛、雞、豬明星餐點、獨家醬料，於9月3日預購開跑。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS「美式燒烤食材組」，集結牛、雞、豬明星餐點、獨家醬料，於9月3日預購開跑。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS祭出炭烤肉類主餐買一送一限時優惠，吸引客人到店吃肉。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS祭出炭烤肉類主餐買一送一限時優惠，吸引客人到店吃肉。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排，以冷藏鮮切牛排優惠同慶中秋假期。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排，以冷藏鮮切牛排優惠同慶中秋假期。圖／開展餐飲集團提供。
搶攻宅食烤肉商機 TGI FRIDAYS首度推出「美式燒烤食材組」，全台限量300組。圖／開展餐飲集團提供。
搶攻宅食烤肉商機 TGI FRIDAYS首度推出「美式燒烤食材組」，全台限量300組。圖／開展餐飲集團提供。

中秋節 德州 烤肉

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