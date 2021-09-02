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台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」打卡促銷優惠多

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝
台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝

台南市長黃偉哲今天在新化武德殿宣布，配合疫情逐步解封，中秋節期間推出「跟著好想兔悠遊大目降」活動，將傳統中秋晚會轉換成「充滿文史風情兼具親子共遊的輕旅行」，以台南新化文史地景搭配好想兔趣味打卡，希望促進觀光及在地消費，18日至19日在新化大目降廣場設置小型特色市集，並同步推出「結合美食、文創、音樂的來新化烤肉Bar」烤肉禮盒線上購，要滿足各地喜好台南在地美食及特產的消費群眾，享受台南美味不需遠行。

黃偉哲說，大目降是台南「非常有特色的地方」，希望這次中秋活動能讓更多好朋友體會這個古城之美，大目降老街的立面市府已經花將近上千萬、配合文化部老街專案整修得美輪美奐又不失古意，希望中秋大家來新化山城來大目降，也到旁邊的左鎮化石館，還有山上水道博物館去走走逛逛看看，最重要的中秋是月圓人圓，大家有一個快樂的防疫健康遊。

黃偉哲表示，這次活動共設置8個好想兔打卡點，分布新化老街及周邊景點與特色店家，大家可跟著好想兔到新化逛街旅遊，品嘗在地特色美食，拍照打卡不僅留下美麗的旅遊回憶，9月10日至30日集滿七個景點任務還能兌換限量小禮物，跟著店家購物地圖摺頁，將特產帶回去分享給親友，「保證在地特色風味不踩雷」，中秋連假周末可以來新化逛逛特色市集，無法到場的民眾也能線上購買活動特製的烤肉禮盒，讓中秋佳節充滿濃濃的台南味。

新化區長吳金喜表示，為了滿足中秋節烤肉需求，提供喜愛台南特色美食的消費者新選擇，特別邀集新化在地＆台南名店，包含葉陶楊坊、東成醬油、瓜瓜園、錦霞樓、島嶼樸食、之堡、秘氏咖啡、四四拍唱片行及台南正虱目魚等合作開發「來新化烤肉Bar」烤肉禮盒，內容包含蒜味豬五花、咖哩小戰斧、義式香料雞胸肉、手打豬肉漢堡排、台南虱目魚肚、帕里尼、秘氏咖啡等一次打包帶回家，中秋節不出門也能享受台南美食饗宴。

台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝
台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝
台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝
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台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝
台南中秋推出「跟著好想兔悠遊大目降」，打卡促銷優惠多，市長黃偉哲代言呼籲各地民眾都來玩。記者周宗禎／翻攝

中秋節 烤肉

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