不必PCR、3+11 兩廳院秋天藝術節邀德機器人來台演出

疫情時代，只有機器人可以跨越病毒障礙，不必通過隔離檢疫、PCR等限制，來台進行劇場演出。那麼，人類的工作會被機器人取代嗎？兩廳院昨公布首屆「秋天藝術節」內容，其中唯一能跨海來台演出的「外國演員」是德國里米尼紀錄劇團製作的人型機器人，從中探討疫情時代的AI科技文化，人與機器人的競合關係。

兩廳院昨宣布十月十四日起推出全新策劃的藝術平台「秋天藝術節」，邀請窮劇場、德國里米尼紀錄劇團、莎士比亞的妹妹們的劇團、河床劇團、進港浪製作，於國家戲劇院、雲門劇場及線上平台演出新作。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，秋天藝術節期盼透過劇場獨有的體驗，刺激觀眾思考社會議題，進而產生改變 。首屆藝術節分別就賭博文化、AI科技、政治權力、勞工階級、網路霸凌、群眾運動等七種面向，邀請觀眾走進劇場，從單純的觀看者變成討論者，甚至成為節目共創的一部份。

德國里米尼紀錄劇團新作「恐怖谷」，描述德國作家湯瑪斯．梅勒不愛演講。劇團以他為原型做了一款人型機器人，複製他的長相、表情、手勢，替代本人進行跨國巡迴演講。這位作家機器人將來台參加「秋天藝術節」，也是此次藝術節唯一的外國「演員」。

1984年，268名礦工喪生於北台灣三座礦坑事故中，但在礦坑陸續關閉後被世人遺忘。「這麼多故事，這麼多人生，這麼多被遺忘的人。」河床劇團導演郭文泰企圖以新作「被遺忘的」，重現這些被遺忘的人與故事。他表示，創作過程中做了許多田野調查，發現許多礦坑高度只有卅公分，礦工一輩子生活於黑暗之中。面對勞工的困境，藝術家應該做什麼？他認為是「面對它，改變它」。