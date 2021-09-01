快訊

二度拒絕！北韓拒收300萬劑科興疫苗 稱「應送疫情嚴重國家」

體育署放寬游泳池、運動場館淋浴設施 解封指引看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「9.9購物節」電商衝買氣！下殺31折起、推99元商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣樂天市場9月推出微振興加倍回饋活動，集結3C家電、居家雜等貨超過萬件商品5折起。圖／台灣樂天市場提供
台灣樂天市場9月推出微振興加倍回饋活動，集結3C家電、居家雜等貨超過萬件商品5折起。圖／台灣樂天市場提供

「9.9購物節」是第4季電商的第一個大檔促銷，各大網購平台全力衝刺買氣，除了折扣下殺之外，也鎖定開學季、中秋節等需求推出多款優惠好物。

PChome 24h購物即日起開跑「99揪揪節」，集結家電、開學用品、電玩娛樂、3C話題新機等下殺31折起，更首度攜手知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，為揪揪節量身打造獨一無二的活動視覺，9月30日前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆、口袋日誌等系列商品，搶攻年輕商機。同時，全站消費滿額登記抽任天堂Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉。

迎接開學，PChome 24h購物推薦人氣商品，像是獨家開賣新機「ASUS VivoBook Flip TP470EA」可360度觸控翻轉，下單任選滑鼠、鍵盤等多樣贈品；「羅技G813 RGB機械式短軸遊戲鍵盤」限時狂降2,000元；「JVC 43吋FHD連網液晶顯示器」Google認證授權正版Android TV，特價免萬元；「魔力家M19雙層防燙不鏽鋼美食鍋1.2L」9月30日前特價不到5折。即日起推出多大主題會場，包括開學外宿總動員、玩轉新電堂全場家電5折起、筆電開學特攻隊等3C家電聯合促銷。

遠傳friDay購物即日起推出「99掃貨節」，包括強打品牌下殺，還有99元超殺商品，更與全家便利商店合作天天送出百杯中杯熱美式咖啡；整個9月只要消費就有機會抽中9,999遠傳幣，消費達指定門檻還能抽價值22,300元的999.9金元寶，逢周五下單再加碼送50遠傳幣。此外，隨中秋節將近，遠傳friDay購物也嚴選熱門禮盒預購，最低下殺5折起，近一周買氣已翻升2倍。

樂天市場於9月推出微振興加倍回饋活動，集結3C家電、居家雜貨等超過萬件商品5折起；即日起至9月30日於「399超商宅配免運支援」活動指定店家消費滿399元，並選擇超商取貨或宅配即可享免運費優惠；使用樂天銀行帳戶轉帳付款，再享樂天點數10%回饋無上限；指定店家購物滿2,000元額外再賺樂天點數10%回饋。

生活市集即日起9月14日推出「99 狂省購物節」，全站免運不需搶券，祭出自家點數「集集點」回饋、好禮抽獎及異業加碼回饋等，提供超過20大品牌單品加碼8%集集點回饋及超狂抽獎活動，下單滿9元即可抽豪華遊艇雙人遊加萬豪住宿；9月7日前搭配每日簽到及限時寶石雨贈點活動，最高可搶888集集點。

ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包X12包，遠傳friDay購物活動特價平均每包66.6元。圖／遠傳friDay購物提供
ARIEL超濃縮深層抗菌除臭洗衣精補充包X12包，遠傳friDay購物活動特價平均每包66.6元。圖／遠傳friDay購物提供
PChome 24h購物「99揪揪節」首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、刺繡別針、桌曆、口袋日誌等系列商品。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「99揪揪節」首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、刺繡別針、桌曆、口袋日誌等系列商品。圖／PChome 24h購物提供
小潘鳳凰酥／鳳黃酥二盒組，遠傳friDay購物優惠價699元。圖／遠傳friDay購物提供
小潘鳳凰酥／鳳黃酥二盒組，遠傳friDay購物優惠價699元。圖／遠傳friDay購物提供
愛買線上購物Kolin歌林不鏽鋼雙層防燙快煮壺KPK-LN210，台灣樂天市場特價888元。圖／台灣樂天市場提供
愛買線上購物Kolin歌林不鏽鋼雙層防燙快煮壺KPK-LN210，台灣樂天市場特價888元。圖／台灣樂天市場提供
生活市集即日起至9月14日推出「99 狂省購物節」，全站免運不需搶券，祭出自家點數「集集點」回饋、好禮抽獎、異業加碼回饋等3大優惠。圖／生活市集提供
生活市集即日起至9月14日推出「99 狂省購物節」，全站免運不需搶券，祭出自家點數「集集點」回饋、好禮抽獎、異業加碼回饋等3大優惠。圖／生活市集提供
PChome 24h購物「99揪揪節」全站下殺31折起，首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造活動視覺、快閃限定專區。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「99揪揪節」全站下殺31折起，首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造活動視覺、快閃限定專區。圖／PChome 24h購物提供
倩碧「全家卸妝用這組」溫和型卸妝慕斯（3入），遠傳friDay購物活動特價平均每入540元。圖／遠傳friDay購物提供
倩碧「全家卸妝用這組」溫和型卸妝慕斯（3入），遠傳friDay購物活動特價平均每入540元。圖／遠傳friDay購物提供
PChome 24h購物「99揪揪節」首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞系列熱門商品吸引年輕客群。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物「99揪揪節」首度攜手插畫家掰掰啾啾合作打造「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞系列熱門商品吸引年輕客群。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Flip TP470EA，PChome 24h購物即日起至9月30日特價27,900元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Flip TP470EA，PChome 24h購物即日起至9月30日特價27,900元。圖／PChome 24h購物提供

中秋節 電商 購物網

延伸閱讀

開學防疫大作戰 北峰國小用餐架隔板不交談

終於開學了！金門各校做好防疫準備 小朋友開心上學去

今實體開學！企業贈防疫物資 口罩買氣增2成這3款爆紅

遠傳攜手AsiaYo訂房網推「出國上網、隔離娛樂、防疫訂房」大禮包

相關新聞

名字「這四字」中兩字同音 KKday招待免費玩帛琉

深度旅遊體驗電商平台KKday又出奇招，看好帛琉特有的堡礁群島及琉璃海水等絕世美景，今（1）日宣布加碼推出KKday獨家...

「9.9購物節」電商衝買氣！下殺31折起、推99元商品

「9.9購物節」是第4季電商的第一個大檔促銷，各大網購平台全力衝刺買氣，除了折扣下殺之外，也鎖定開學季、中秋節等需求推出...

終於等到！金宇彬文青質感現身 全新代言帶來暖男氛圍

走過抗癌，近期終於復出的韓星金宇彬，這回終於等到他有全新照片曝光，一改過去壞壞男孩的形象，這回金宇彬變身質感暖男，為Jo...

GENEVA WATCH DAYS／百年靈美式跑車三兄弟 奔騰上路

有別於英式的斯文、法式的浪漫，美式文化總給人直率、勇敢的聯想。鐘表品牌百年靈（Breitling）在刻正舉辦的「日內瓦鐘...

台北101珠寶腕表大賞／MIKIMOTO、蕭邦名模秀奢華貴氣

台北101第18週年慶即將於9月2日正式展開，今年結合「WORLD MASTERPIECE大師之作」（簡稱WM）珠寶腕表...

統一集團美麗事業新品牌UNIKCY 全台首店進駐高雄夢時代

統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。