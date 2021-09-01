「9.9購物節」電商衝買氣！下殺31折起、推99元商品

「9.9購物節」是第4季電商的第一個大檔促銷，各大網購平台全力衝刺買氣，除了折扣下殺之外，也鎖定開學季、中秋節等需求推出多款優惠好物。

PChome 24h購物即日起開跑「99揪揪節」，集結家電、開學用品、電玩娛樂、3C話題新機等下殺31折起，更首度攜手知名插畫家「掰掰啾啾」跨界合作，為揪揪節量身打造獨一無二的活動視覺，9月30日前於站上快閃「掰掰啾啾限定專區」，精選奧樂雞涼感午睡枕、奧樂雞刺繡別針、2022桌曆、口袋日誌等系列商品，搶攻年輕商機。同時，全站消費滿額登記抽任天堂Switch同樂遊戲超值組、虎三同日本A5和牛燒肉。

迎接開學，PChome 24h購物推薦人氣商品，像是獨家開賣新機「ASUS VivoBook Flip TP470EA」可360度觸控翻轉，下單任選滑鼠、鍵盤等多樣贈品；「羅技G813 RGB機械式短軸遊戲鍵盤」限時狂降2,000元；「JVC 43吋FHD連網液晶顯示器」Google認證授權正版Android TV，特價免萬元；「魔力家M19雙層防燙不鏽鋼美食鍋1.2L」9月30日前特價不到5折。即日起推出多大主題會場，包括開學外宿總動員、玩轉新電堂全場家電5折起、筆電開學特攻隊等3C家電聯合促銷。

遠傳friDay購物即日起推出「99掃貨節」，包括強打品牌下殺，還有99元超殺商品，更與全家便利商店合作天天送出百杯中杯熱美式咖啡；整個9月只要消費就有機會抽中9,999遠傳幣，消費達指定門檻還能抽價值22,300元的999.9金元寶，逢周五下單再加碼送50遠傳幣。此外，隨中秋節將近，遠傳friDay購物也嚴選熱門禮盒預購，最低下殺5折起，近一周買氣已翻升2倍。

樂天市場於9月推出微振興加倍回饋活動，集結3C家電、居家雜貨等超過萬件商品5折起；即日起至9月30日於「399超商宅配免運支援」活動指定店家消費滿399元，並選擇超商取貨或宅配即可享免運費優惠；使用樂天銀行帳戶轉帳付款，再享樂天點數10%回饋無上限；指定店家購物滿2,000元額外再賺樂天點數10%回饋。