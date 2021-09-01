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終於等到！金宇彬文青質感現身 全新代言帶來暖男氛圍

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
金宇彬優雅入鏡。圖／Jo Malone London提供
金宇彬優雅入鏡。圖／Jo Malone London提供

走過抗癌，近期終於復出的韓星金宇彬，這回終於等到他有全新照片曝光，一改過去壞壞男孩的形象，這回金宇彬變身質感暖男，為Jo Malone London的英國梨與小蒼蘭10周年限定瓶身系列，拍攝一系列的形象照，在大片中，金宇彬化身文質彬彬的暖男，帶來溫暖優雅的氣席。

金宇彬在廣告中，成為英倫風格的最佳代表，散發迷人且獨特的氣息，穿上大地色系的服裝，點燃起香氛工藝蠟燭，呼應英國梨與小蒼蘭香水的靈感來源，也就是英國詩人濟慈（John Keats）的詩歌「秋頌To Autumn」，帶著大家來到陽光閃樣的秋日果園中，交織出果實與花朵的香氣，傳遞出浪漫的氣息。

金宇彬也挑戰不同風格，穿上大地色系的針織衫，走一點秋日的哀傷感，另一款綠色背心置身於果園中，有種舒適的情懷，很適合搭配Jo Malone London的英國梨與小蒼蘭的風格，為慶祝英國梨與小蒼蘭10周年，推出限定溝紋瓶身系列，讓喜愛者能夠收藏。

金宇彬優雅入鏡。圖／Jo Malone London提供
金宇彬優雅入鏡。圖／Jo Malone London提供
金宇彬為Jo Malone London英國梨與小蒼蘭10周年限定瓶身系列，拍攝系列形象。圖／Jo Malone London提供
金宇彬為Jo Malone London英國梨與小蒼蘭10周年限定瓶身系列，拍攝系列形象。圖／Jo Malone London提供

英國 金宇彬

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