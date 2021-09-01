名字「這四字」中兩字同音 KKday招待免費玩帛琉

深度旅遊體驗電商平台KKday又出奇招，看好帛琉特有的堡礁群島及琉璃海水等絕世美景，今（1）日宣布加碼推出KKday獨家打造的「帛琉輕旅行｜含機票＆住宿＆經典一日遊｜任選4、5日」全新方案，主打機加酒加水母湖星球、秘境獨木舟及無人島野餐等神仙眷侶行程。

KKday表示，新方案特別適合情侶檔或新婚夫妻同遊，四天三夜售價38,888元起、五天四夜售價41,888元起，同時也向全台發出蜜月試玩員召集令，凡於疫情後成婚的新人，只要其中一位新人姓名中，有兩字與「帛、琉、水、母」的護照英文拼音相同，如劉伯溫、柳水仙，KKday便將招待該位新人免費搶先體驗全新的KKday帛琉輕旅行，9月份所有行程都適用，數量有限、售完為止。

KKday提醒，欲報名成為帛琉蜜月試玩員者人必須具備以下條件，包括新人之姓名符合指定同音者、年滿18歲、持有六個月效期以上之護照、可提供2020年1月1日後登記的結婚證書影本、熱愛旅遊及樂於與旅途中所遇到的帛琉當地居民交流，並同意於機場入境時由海關人員在其護照內頁蓋上「帛琉誓詞（Palau Pledge）」戳章，現場簽名宣示在帛旅遊期間，願共同維護環境生態及尊重帛琉文化的承諾。

KKday表示，疫情前的帛琉本就是歐美人士私房的海島婚禮及蜜月度假首選，當地至今保持全世界罕見的本土零確診傲人防疫成效，非常適合疫情後尋找獨一無二婚禮舉辦地或蜜月假期的新婚夫妻，因此特別推出獨步全亞洲的蜜月快閃專案，另適用當地之入境規定將皆依帛琉觀光局 (Pristine Paradise Palau)公告為準，新人配偶的性別不限、職業不限、專業技能不限，凡符合以上資格，只要於2021年9月5日晚間23:59前完成訂購，即有機會成為幸運新人，免費展開帛琉假期。

目前KKday官網熱賣中的帛琉航班共包括9月11日（六）、9月14日（二）、9月18日（六）、9月22日（三）、9月25日（六）與9/月29日（三）等多達六個班次，此次全新推出的帛琉輕旅行，結合自由行彈性及團體旅遊的便利，提供旅客更多樣化的旅遊方式選擇，另外根據最新帛琉官方規定，旅客皆需於向旅行社訂購行程完成後，另自行向帛琉觀光局聯繫及登記輝瑞或嬌生疫苗方案，每航班機位數量有限、售完為止，實際航班出發時間將依航空公司公告為準。