GENEVA WATCH DAYS／百年靈美式跑車三兄弟 奔騰上路

有別於英式的斯文、法式的浪漫，美式文化總給人直率、勇敢的聯想。鐘表品牌百年靈（Breitling）在刻正舉辦的「日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）」期間，一連推出三款Top Time經典汽車膠囊系列，嘗試還原雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）、福特野馬（Ford Mustang）和Shelby Cobra眼鏡蛇跑車的動感美學，也向美式汽車文化致意。

全系列包含紅黑色調的Top Time系列Chevrolet Corvette腕表，靈感源自1960年代中期Corvette C2車型的醒目設計，車友也賦予車款「魟魚（Sting Ray）」的別名；綠棕色調的Top Time系列Ford Mustang特別版則是於1964年誕生，精巧實惠的特色，很快在當時為搖滾樂手、好萊塢明星所喜愛，「野馬（Mustang）」之名，至今仍與剽悍、狂野畫上直接等號；最後由賽車手兼汽車製造商Carroll Shelby所開發的Shelby Cobra眼鏡蛇跑車，藍白賽車條紋，雖然並未重現表款面盤，但藍、白雙色顯示則還原了帶有速度感的美式精神。