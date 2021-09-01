GENEVA WATCH DAYS／百年靈美式跑車三兄弟 奔騰上路
有別於英式的斯文、法式的浪漫，美式文化總給人直率、勇敢的聯想。鐘表品牌百年靈（Breitling）在刻正舉辦的「日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）」期間，一連推出三款Top Time經典汽車膠囊系列，嘗試還原雪佛蘭科爾維特跑車（Chevrolet Corvette）、福特野馬（Ford Mustang）和Shelby Cobra眼鏡蛇跑車的動感美學，也向美式汽車文化致意。
全系列包含紅黑色調的Top Time系列Chevrolet Corvette腕表，靈感源自1960年代中期Corvette C2車型的醒目設計，車友也賦予車款「魟魚（Sting Ray）」的別名；綠棕色調的Top Time系列Ford Mustang特別版則是於1964年誕生，精巧實惠的特色，很快在當時為搖滾樂手、好萊塢明星所喜愛，「野馬（Mustang）」之名，至今仍與剽悍、狂野畫上直接等號；最後由賽車手兼汽車製造商Carroll Shelby所開發的Shelby Cobra眼鏡蛇跑車，藍白賽車條紋，雖然並未重現表款面盤，但藍、白雙色顯示則還原了帶有速度感的美式精神。
三款腕表皆具備計時碼表功能，機芯也經瑞士天文台認證；不同的是Chevrolet Corvette和Ford Mustang表款為42毫米，計時功能可精確至1/8秒，而Shelby Cobra腕表則是更為中性尺寸的40毫米，三款腕表皆為封閉式底蓋，分別刻有野馬、眼鏡蛇與賽車旗幟圖騰，由於是「膠囊系列」，雖未有明確生產數量、但將採期間限定發行，定價皆為16萬5,000元。
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