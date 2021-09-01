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台北101珠寶腕表大賞／MIKIMOTO、蕭邦名模秀奢華貴氣
台北101第18週年慶即將於9月2日正式展開，今年結合「WORLD MASTERPIECE大師之作」（簡稱WM）珠寶腕表大賞系列活動展開，以「環遊世界Around the World」為主題，打造全新的購物體驗。今日舉辦記者會上，參展的珠寶品牌更端出令人屏息的奢華之作，為這次的環球之旅的美麗起點。
來自瑞士的蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶暨腕表，以花卉為高級珠寶的主題，將象徵幸福的紅寶石、代表生命和希望的祖母綠與令人沁心的蛋白石等大自然中浪漫繽紛的色彩，打造出引人入勝的美麗花園，此次更帶來多款全球僅一件的獨一無二之作。並由名模李彬演繹引領全球時尚的紅地毯Red Carpet系列腕表、搭配同系列的祖母綠項鍊與戒指，總價近2億元，貴氣十足。
而以珍珠聞名的日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO，此次也同樣選擇了綠色系的寶石來配襯珍珠：名模邱馨慧展演的橄欖石珍珠頸鍊，中央貴橄欖石重約 95.61 克拉，是自古以來被認為具有太陽神秘能量的幸福寶石，兩側由展開由渾圓精巧的Akoya 珍珠編織成的項鍊，除了寓意為美滿幸福、平安健康，也是西方傳說中月神的寶石；結合了太陽與月亮的華麗之作，別具意義。
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