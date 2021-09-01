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統一集團美麗事業新品牌UNIKCY 全台首店進駐高雄夢時代

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，9月2日至9月8日開幕慶期間，消費滿2000元送200元現金折價券，再享20% OPEN POINT。圖／統一集團提供
統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，9月2日至9月8日開幕慶期間，消費滿2000元送200元現金折價券，再享20% OPEN POINT。圖／統一集團提供

統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，引進全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療等近4,000個品項，同時提供專業彩妝諮詢與護膚服務，打造引領時尚潮流的國際精品美妍館。UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，占地百坪，並將於9月2日至9月8日舉辦開幕慶活動。

UNIKCY品牌由統一集團美麗事業董事長高秀玲原創，親自帶領團隊規畫，為展現品牌獨特個性，從整體設計、動線規畫、櫃位品牌、服務流程、人員培訓等每個環節都全程參與，期待帶給消費者全新感受。UNIKCY以時尚的黑、白、紅為主視覺，入口兩側以口紅及香水瓶造型雙展示台迎賓；進入館內，令人眼睛為之一亮的紅色蝴蝶結，象徵著UNIKCY分享美麗浪漫的幸福；環店明鏡上鑲崁桃紅色英文字體，以當代藝術的語言帶出俏皮迷人的個性，彷彿引導消費者進入時尚之都。

UNIKCY全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，以創新型態提供自在體驗空間，現場設有艷紅的試妝台、潔淨純白的保養體驗桌，同步引進各大品牌mini size商品，精選消費者最愛的「Favorites」專區、Top 10暢銷首選，以及結合流行話題的「Pop-Up Store」，首波由倩碧（CLINIQUE）進駐，分享最新時尚資訊。現場還有彩妝師及美容師專業諮詢，並提供禮物包裝服務。此外，UNIKCY也推出保濕、美白、緊緻等3款護膚組合，購買任一組合即可享有價值1,500～1,800元的護膚服務一次。

9月2日至9月8日UNIKCY舉辦開幕慶，每天都有心動價的限量商品，活動期間消費滿2,000元送200元現金折價券，再享20% OPEN POINT（(每人/每戶回饋上限3,000點），9月2日至9月5日活動首4日icash 2.0、icash Pay支付還有10 % OPEN POINT回饋，最高優惠合計達40%；UNIKCY線上網購同享，消費滿額即免運費，下載App登入再贈200元購物金（實體及網購各100元），線上線下都可輕鬆購物。

UNIKCY入口兩側以口紅及香水瓶造型雙展示台迎賓，同步引進各大品牌mini size商品。圖／統一集團提供
UNIKCY入口兩側以口紅及香水瓶造型雙展示台迎賓，同步引進各大品牌mini size商品。圖／統一集團提供
UNIKCY引進各大品牌mini size商品，精選消費者最愛的「Favorites」專區。圖／統一集團提供
UNIKCY引進各大品牌mini size商品，精選消費者最愛的「Favorites」專區。圖／統一集團提供
UNIKCY提供「禮物包裝」服務，滿足送禮需求。圖／統一集團提供
UNIKCY提供「禮物包裝」服務，滿足送禮需求。圖／統一集團提供
UNIKCY以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，提供專業彩妝諮詢與護膚服務，打造引領時尚潮流的國際精品美妍館。圖／統一集團提供
UNIKCY以「年輕、時尚、獨特」為品牌定位，提供專業彩妝諮詢與護膚服務，打造引領時尚潮流的國際精品美妍館。圖／統一集團提供
UNIKCY現場提供彩妝師及美容師專業諮詢。圖／統一集團提供
UNIKCY現場提供彩妝師及美容師專業諮詢。圖／統一集團提供
統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，9月2日正式開幕。圖／統一集團提供
統一集團美麗事業打造新品牌UNIKCY，全台首店進駐高雄夢時代購物中心1樓，9月2日正式開幕。圖／統一集團提供

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