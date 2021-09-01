牛排教父監製！「丹好食」線上開賣 超殺優惠限時開搶

由米其林星級主廚牛排教父鄧有癸監製的線上食材網站「Dan House丹好食」，9月1日正式開站。「Dan」是品牌創辦人、有台灣牛排教父之稱的鄧有癸姓氏的諧音，網站所有產品皆秉持「等好時」的品牌精神，嚴選食材、足時細烹、經過多次覆熱實驗後，以最安全的品質、最美好的滋味獻給願意「等好食」的消費者。

新冠肺炎爆發以來，防疫生活改變了人們既定的工作模式、飲食習慣等日常。近期一份消費者指數調查指出，台灣幾乎天天在家自煮的民眾高達5成以上，顯見國人對飲食安全的極度重視。後疫情時代能否把握「居家飲食商機」，儼然台灣餐飲業者面對疫情衝擊的重要課題。

「Dan House 丹好食」首波推出的「中秋星月禮盒」4人套餐，原價3,450元，9月10日前預購優惠價2980元。禮盒內容包含重達396公克的美國頂級Prime肋眼牛排2片、法式燉羊膝250公克（含醬汁）2支、楓糖麵包8顆，與義大利千層麵（600公克）、提拉米蘇（450公克）各1盒。全品項皆以真空包裝、急速冷凍的方式封存，將最佳風味送至消費者手中。

此外，為確保每位消費者在家都能煎出熟度完美、口感媲美餐廳的肋眼牛排，鄧師傅與團隊還貼心拍攝了快速解凍牛排與利用平底鍋煎製牛排的教學影片，只要掃描包裝盒附上的QR Code、所有技巧一目瞭然。

肋眼是台灣民眾最喜愛的牛排部位，「中秋星月禮盒」精選的「美國頂級Prime肋眼牛排」每片重達396公克、厚約2.5公分，經熱鍋香煎、靜置、煎酥表面等調理步驟即成，肉質甜美、多汁豐潤，簡單以鹽佐味就能享受大口吃肉的滿足。

「法式燉羊膝」則是一道慢工細活兒的主廚私藏功夫菜，鄧有癸說：「澳洲羊膝煎香表面之後，與番茄、西芹、洋蔥等大量蔬菜入鍋，加入厚實的紅酒、波特酒，與咖啡、月桂葉多種香料燉煮至入味，取出羊膝和香料後將燉煮醬汁均質、過濾，加入炒香的奶油麵糊讓它稠化並做最後調味，最後再將羊膝與做好的醬汁分別真空包裝、急速冷凍，整個烹製過程，至少耗費3個半小時。」

如此費時費力的佳餚，消費者在家只需解凍後，將羊膝以鋁箔紙包起，放入烤箱以攝氏180-190度覆熱半小時就能輕鬆享用。羊膝淋上融合羊骨髓與蔬菜、香料、酒香精華的醇美醬汁，口感柔嫩、纖維細緻不塞牙縫，每一口吃來都是享受。燉羊膝可搭配自家烘焙坊生產、覆熱後口感外酥內柔的「楓糖麵包」品嘗，沾食至盤底醬汁一滴不剩、才是識味老饕。

厚度達10公分的「義大利千層麵」是老少鹹宜的開胃主食，自家生鮮義大利麵工坊（Danny's iPasta）生產的千層麵皮，層層夾入豬、牛絞肉與番茄製成的肉醬，奶油白醬、馬茲瑞拉起司，覆熱後入口軟潤、滋味飽滿，邊角麵皮與餡料香酥的口感尤其迷人。鄧有癸提醒：「覆熱千層麵的溫度不需太高，冷藏解凍後放進烤箱以攝氏150度烤20至30分鐘即可，如果擔心中間不夠熱，進烤箱前可以先微波一下再進烤箱即可。」

「提拉米蘇」和「楓糖麵包」一樣，同為教父牛排副品牌「MUCHOYAKI」店內的人氣產品，濃郁的馬斯卡彭起司與吸足濃縮咖啡、酒香的手指餅乾層層堆疊，微苦可可粉讓整體風味甜而不膩，冷藏回溫後即可品嘗，替用餐劃下完美句點。而牛排教父最喜歡的吃法，是不退冰直接吃，再配上一杯espresso就是一份口味絕佳的義式風味冰淇淋。

今年中秋想邀親友聚餐，烤肉不再是唯一計畫。牛排教父鄧有癸監製、「Dan House 丹好食」精心推出的「中秋星月禮盒」4人套餐味豐澎湃、覆熱輕鬆，是讓在家用餐更有儀式感的新選擇。

購買方式

◎Dan House丹好食： https://www.danhouse.com.tw