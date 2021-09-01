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花費1034小時製成 香奈兒打造黛妃傳記電影絕美造型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
之前在《史賓賽》首波劇照中，克莉絲汀史都華就曾穿上香奈兒服飾現身，而且是來自香奈兒文化資產部門收藏的1988/89秋冬高級時裝系列古董衣。圖／香奈兒提供
之前在《史賓賽》首波劇照中，克莉絲汀史都華就曾穿上香奈兒服飾現身，而且是來自香奈兒文化資產部門收藏的1988/89秋冬高級時裝系列古董衣。圖／香奈兒提供

由智利導演帕布羅拉瑞恩 (Pablo Larrain) 執導的《史賓賽》（Spencer），可說是近期最受矚目的傳記電影，講述黛安娜王妃的故事，讓人更了解這位傳奇女性的內心世界。而在電影中飾演黛妃的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）在絕佳的妝髮改造下，也變得非常神似黛妃。除此之外，為了重現黛妃為人熟知的時尚好品味，一件件令人印象深刻的服飾也會是這部電影的看點之一。

在日前曝光的首波海報中，克莉絲汀史都華以背影入鏡，肢體透出的訊息更讓人感受到強烈的人物情緒。而她身上的華服來頭也不小，是由香奈兒復刻1988年春夏高級訂製系列中的禮服打造而成的。這件無肩帶洋裝平口緄以精緻的褶飾薄紗荷葉邊，由橢圓形水晶鑲飾與花瓣組成的飾帶點綴，洋裝正面還可以見到蝴蝶結造型的緞面腰帶，裙襬垂至臀部收攏後延伸為前短後長的下襬收尾，最後將多層次荷葉薄紗縫製於烏干紗襯裙內，以金銀色橢圓與葉形亮片打造的藤蔓造型刺繡裝飾是Lesage刺繡工坊與Lognon褶飾工坊所共同操刀，整件禮服的製作過程總共需要1034小時工時 (刺繡工藝佔700小時)，由5名專責工匠共同完成。

之前在《史賓賽》首波劇照中，克莉絲汀史都華就曾穿上香奈兒服飾現身，而且是來自香奈兒文化資產部門收藏的1988/89秋冬高級時裝系列古董款紅色斜紋軟呢外套。這次海報中再度穿上香奈兒，也顯示香奈兒對克莉絲汀史都華這位香奈兒品牌大使的全力支援。

智利導演帕布羅拉瑞恩曾拍攝講述賈桂琳甘迺迪故事的電影《第一夫人的秘密》，這次以黛安娜王妃為主角的《史賓賽》，預計將在9月3日星期五參與威尼斯影展。

整件禮服的製作過程總共需要1034小時工時 (刺繡工藝佔700小時)，由5名專責工匠共同完成。圖／香奈兒提供
整件禮服的製作過程總共需要1034小時工時 (刺繡工藝佔700小時)，由5名專責工匠共同完成。圖／香奈兒提供
整件禮服的製作過程總共需要1034小時工時 (刺繡工藝佔700小時)，由5名專責工匠共同完成。圖／香奈兒提供
整件禮服的製作過程總共需要1034小時工時 (刺繡工藝佔700小時)，由5名專責工匠共同完成。圖／香奈兒提供
《史賓賽》首波海報中克莉絲汀史都華以背影入鏡，身上的華服是由香奈兒復刻1988年春夏高級訂製系列中的禮服打造而成的。圖／香奈兒提供
《史賓賽》首波海報中克莉絲汀史都華以背影入鏡，身上的華服是由香奈兒復刻1988年春夏高級訂製系列中的禮服打造而成的。圖／香奈兒提供
《史賓賽》首波海報中克莉絲汀史都華以背影入鏡，身上的華服是由香奈兒復刻1988年春夏高級訂製系列中的禮服打造而成的。圖／香奈兒提供
《史賓賽》首波海報中克莉絲汀史都華以背影入鏡，身上的華服是由香奈兒復刻1988年春夏高級訂製系列中的禮服打造而成的。圖／香奈兒提供

香奈兒 電影 黛安娜

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