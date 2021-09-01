台北101 WM珠寶腕表盛會暨18周年慶 9月2日開跑

台北101即將邁入第18周年，繼去年亞洲罕見的實體表展後，2021年台北101再度推出「WORLD MASTERPIECE大師之作」（以下簡稱WM）珠寶腕表大賞活動，除首次跨足數位展演形式、以5G技術獻上沈浸式體驗內容，今年台北101並與20多個國際珠寶腕表品牌、以及瑞士FHH高級製表基金會合作，為18周年慶系列活動揭開盛大的華麗序幕。

以「環遊世界Around the World」為主題，150坪的台北101 Ambi Space One高科技數位展演空間，運用全球最高規格的5G

18K投影技術，帶領參觀者從精神啟航，宛如親身造訪巴黎芳登廣場、搭上瑞士小火車、或遠眺東京高山，打造「微出國」的精神旅程。

而美豔、氣質的珠寶或名表總讓人心動。今年WM珠寶腕表展品牌包含Blancpain、Breguet、Harry Winston、IWC、Jaeger-LeCoultre、Longines、OMEGA、PANERAI、PRADO、Roger Dubuis、TISSOT、Vacheron Consonant…合計20多個珠寶、鐘表品牌參加，更有五位名模分別穿戴上BVLGARI、Chopard、MIKIMOTO、HUBLOT與PIAGET等5個國際精品品牌，風華絕代。

多元的珠寶腕表講座內容則帶人深入淺出鐘表珠寶的奇幻世界，將有FFH瑞士高級製表基金會專家Henry Chen，以及知名鐘表珠寶達人或收藏家，開設合計24堂的講座課程。同時頗受好評的Watchmaking Studio鐘表工坊今年繼續登場，從9月25日至29日為期五日的付費課程再度與Swatch Group合作，除了針對成年人推出的拆解、組裝機械表完整課程，另有針對12歲以下學童設計的體驗活動，名額有限，可先至stage 101預約報名。