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台北101 WM珠寶腕表盛會暨18周年慶 9月2日開跑

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沉浸式的體驗場域，帶領參觀者從想像力啟航，宛如親身造訪巴黎芳登廣場、搭上瑞士小火車、或遠眺東京，打造「微出國」的精神旅程。圖 / 台北101提供
沉浸式的體驗場域，帶領參觀者從想像力啟航，宛如親身造訪巴黎芳登廣場、搭上瑞士小火車、或遠眺東京，打造「微出國」的精神旅程。圖 / 台北101提供

台北101即將邁入第18周年，繼去年亞洲罕見的實體表展後，2021年台北101再度推出「WORLD MASTERPIECE大師之作」（以下簡稱WM）珠寶腕表大賞活動，除首次跨足數位展演形式、以5G技術獻上沈浸式體驗內容，今年台北101並與20多個國際珠寶腕表品牌、以及瑞士FHH高級製表基金會合作，為18周年慶系列活動揭開盛大的華麗序幕。

以「環遊世界Around the World」為主題，150坪的台北101 Ambi Space One高科技數位展演空間，運用全球最高規格的5G

18K投影技術，帶領參觀者從精神啟航，宛如親身造訪巴黎芳登廣場、搭上瑞士小火車、或遠眺東京高山，打造「微出國」的精神旅程。

而美豔、氣質的珠寶或名表總讓人心動。今年WM珠寶腕表展品牌包含Blancpain、Breguet、Harry Winston、IWC、Jaeger-LeCoultre、Longines、OMEGA、PANERAI、PRADO、Roger Dubuis、TISSOT、Vacheron Consonant…合計20多個珠寶、鐘表品牌參加，更有五位名模分別穿戴上BVLGARI、Chopard、MIKIMOTO、HUBLOT與PIAGET等5個國際精品品牌，風華絕代。

多元的珠寶腕表講座內容則帶人深入淺出鐘表珠寶的奇幻世界，將有FFH瑞士高級製表基金會專家Henry Chen，以及知名鐘表珠寶達人或收藏家，開設合計24堂的講座課程。同時頗受好評的Watchmaking Studio鐘表工坊今年繼續登場，從9月25日至29日為期五日的付費課程再度與Swatch Group合作，除了針對成年人推出的拆解、組裝機械表完整課程，另有針對12歲以下學童設計的體驗活動，名額有限，可先至stage 101預約報名。

同時由於台北101成立18周年的周年慶，四樓都會廣場往五樓手扶梯再改裝成航廈閘口，四樓的法國頂級巧克力Jean Paul Hevin更配合周年慶推出滿額10％回饋，同時B1伴手禮同享餐飲品牌10%禮遇，刷101聯名卡單筆每滿3,000送300電子抵用券，刷合作銀行單筆每滿6,000送600電子抵用券，讓回饋好禮成為購物欲助攻，滿載而歸。

趙孟姿戴上PIAGET頂級珠寶系列鑽石腕表、Golden Oasis頂級珠寶項鍊、戒指與耳環，亮黃搶眼。圖 / PIAGET提供
趙孟姿戴上PIAGET頂級珠寶系列鑽石腕表、Golden Oasis頂級珠寶項鍊、戒指與耳環，亮黃搶眼。圖 / PIAGET提供
台北101佈置的五樓登機口，一旁並設有仿造機場候機室的等候區，加上環景視覺、植栽，帶來登機的聯想。圖 / 台北101提供
台北101佈置的五樓登機口，一旁並設有仿造機場候機室的等候區，加上環景視覺、植栽，帶來登機的聯想。圖 / 台北101提供
BLANCPAIN瑪麗蓮夢露復刻晚裝女士腕表，價格店洽。圖 / BLANCPAIN提供
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浪琴HydroConquest深海征服者系列黑色陶瓷圈不鏽鋼雙色金腕表，價格店洽。圖 / Longines提供
浪琴HydroConquest深海征服者系列黑色陶瓷圈不鏽鋼雙色金腕表，價格店洽。圖 / Longines提供
五位名模以中性帥氣、晚宴、性感的不同造型，個別穿戴示範了BVLGARI、Chopard、MIKIMOTO、HUBLOT與PIAGET五個精品品牌的高級珠寶與腕表。圖 / 台北101提供
五位名模以中性帥氣、晚宴、性感的不同造型，個別穿戴示範了BVLGARI、Chopard、MIKIMOTO、HUBLOT與PIAGET五個精品品牌的高級珠寶與腕表。圖 / 台北101提供
台北101五樓的「双融域AMBI Space One沉浸式體驗場域」，是由企業家施振榮領軍科文双融集團所打造的。圖 / 台北101提供
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台北101、FHH與AMBI Space One代表一同在現場合影，為台北101珠寶鐘表大賞與18周年慶，盛大揭開序幕。圖 / 台北101提供
台北101、FHH與AMBI Space One代表一同在現場合影，為台北101珠寶鐘表大賞與18周年慶，盛大揭開序幕。圖 / 台北101提供
歐米茄Speedmaste超霸321機芯專業42毫米計時腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供
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