DE BEERS Reflections of Nature珠寶展 幻化極致美景

無與倫比的壯觀自然景緻與天然的寶石都是來自大然的美麗恩賜。DE BEERS自即日起至9月27日於台北101精品店舉辦Reflections of Nature高級珠寶展,共有近百件總價值約15億元的高級珠寶登台,其中包括39件全新Reflections of Nature高級珠寶系列作品,便是以白色與彩色的鑽石原石和拋光美鑽、以及大量的花式切割鑽石,勾勒出5種不同型態壯麗非凡的自然地貌的華麗之作,完美薈萃這兩種不同層次的美。其中一枚鑲嵌1.53克拉的枕形切割艷彩藍鑽的Ellesmere Treasure戒指,價值上億,是本次展出系列中單價最高的作品。

Reflections of Nature系列珠寶的設計以DE BEERS最富盛名的5大礦區自然景致為主角,包括非洲的生態熱點奧卡萬戈三角洲(Okavango)、莫特拉澤峽谷(Motlatse)、納米比沙漠(Namib)、南非蘭德斯礁(Landers)和加拿大的埃爾斯米爾(Ellesmere)。Okavango Grace系列以冷色調的灰色、綠色彩鑽圓石搭配圓形明亮式切割白鑽,組成的悠長線條兩相交錯出別緻的流動感,描繪繁茂豐饒的奧卡萬戈三角洲水域中蘆葦的波瀾起伏。

Motlatse Marvel靈感源自莫特拉澤峽谷蔚為壯觀的日出日落景緻,以璀璨奪目的美鑽演繹霞光,漸層色調的黃色、橘色、粉色鑽石以馬眼形和梨形切割組成四射的絢爛光芒,峽谷深處的陰影以冷色調彩鑽點綴,與主項鍊閃耀公主方形切割白鑽的火光錯落對比,效果奇佳。充滿雕塑般的立體美感的Namib Wonder,以濃郁的黃鑽和白鑽組成流暢張揚如羽翼的線條,流蘇則是以耗時費工的帽簷鑲嵌工藝讓剔透鑽石原石可自由輕擺,刻畫富觀賞又富有自由流動的沙丘之美。