DE BEERS Reflections of Nature珠寶展 幻化極致美景

無與倫比的壯觀自然景緻與天然的寶石都是來自大然的美麗恩賜。DE BEERS自即日起至9月27日於台北101精品店舉辦Reflections of Nature高級珠寶展，共有近百件總價值約15億元的高級珠寶登台，其中包括39件全新Reflections of Nature高級珠寶系列作品，便是以白色與彩色的鑽石原石和拋光美鑽、以及大量的花式切割鑽石，勾勒出5種不同型態壯麗非凡的自然地貌的華麗之作，完美薈萃這兩種不同層次的美。其中一枚鑲嵌1.53克拉的枕形切割艷彩藍鑽的Ellesmere Treasure戒指，價值上億，是本次展出系列中單價最高的作品。

Reflections of Nature系列珠寶的設計以DE BEERS最富盛名的5大礦區自然景致為主角，包括非洲的生態熱點奧卡萬戈三角洲（Okavango）、莫特拉澤峽谷（Motlatse）、納米比沙漠（Namib）、南非蘭德斯礁（Landers）和加拿大的埃爾斯米爾（Ellesmere）。Okavango Grace系列以冷色調的灰色、綠色彩鑽圓石搭配圓形明亮式切割白鑽，組成的悠長線條兩相交錯出別緻的流動感，描繪繁茂豐饒的奧卡萬戈三角洲水域中蘆葦的波瀾起伏。

Motlatse Marvel靈感源自莫特拉澤峽谷蔚為壯觀的日出日落景緻，以璀璨奪目的美鑽演繹霞光，漸層色調的黃色、橘色、粉色鑽石以馬眼形和梨形切割組成四射的絢爛光芒，峽谷深處的陰影以冷色調彩鑽點綴，與主項鍊閃耀公主方形切割白鑽的火光錯落對比，效果奇佳。充滿雕塑般的立體美感的Namib Wonder，以濃郁的黃鑽和白鑽組成流暢張揚如羽翼的線條，流蘇則是以耗時費工的帽簷鑲嵌工藝讓剔透鑽石原石可自由輕擺，刻畫富觀賞又富有自由流動的沙丘之美。