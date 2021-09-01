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DE BEERS Reflections of Nature珠寶展 幻化極致美景

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Ellesmere Treasure作品設計靈感來自加拿大的北極圈山脈。圖／DE BEERS提供
Ellesmere Treasure作品設計靈感來自加拿大的北極圈山脈。圖／DE BEERS提供

無與倫比的壯觀自然景緻與天然的寶石都是來自大然的美麗恩賜。DE BEERS自即日起至9月27日於台北101精品店舉辦Reflections of Nature高級珠寶展，共有近百件總價值約15億元的高級珠寶登台，其中包括39件全新Reflections of Nature高級珠寶系列作品，便是以白色與彩色的鑽石原石和拋光美鑽、以及大量的花式切割鑽石，勾勒出5種不同型態壯麗非凡的自然地貌的華麗之作，完美薈萃這兩種不同層次的美。其中一枚鑲嵌1.53克拉的枕形切割艷彩藍鑽的Ellesmere Treasure戒指，價值上億，是本次展出系列中單價最高的作品。

Reflections of Nature系列珠寶的設計以DE BEERS最富盛名的5大礦區自然景致為主角，包括非洲的生態熱點奧卡萬戈三角洲（Okavango）、莫特拉澤峽谷（Motlatse）、納米比沙漠（Namib）、南非蘭德斯礁（Landers）和加拿大的埃爾斯米爾（Ellesmere）。Okavango Grace系列以冷色調的灰色、綠色彩鑽圓石搭配圓形明亮式切割白鑽，組成的悠長線條兩相交錯出別緻的流動感，描繪繁茂豐饒的奧卡萬戈三角洲水域中蘆葦的波瀾起伏。

Motlatse Marvel靈感源自莫特拉澤峽谷蔚為壯觀的日出日落景緻，以璀璨奪目的美鑽演繹霞光，漸層色調的黃色、橘色、粉色鑽石以馬眼形和梨形切割組成四射的絢爛光芒，峽谷深處的陰影以冷色調彩鑽點綴，與主項鍊閃耀公主方形切割白鑽的火光錯落對比，效果奇佳。充滿雕塑般的立體美感的Namib Wonder，以濃郁的黃鑽和白鑽組成流暢張揚如羽翼的線條，流蘇則是以耗時費工的帽簷鑲嵌工藝讓剔透鑽石原石可自由輕擺，刻畫富觀賞又富有自由流動的沙丘之美。

Landers Radiance設計靈感源於蘭德斯礁豐饒多變的熱帶海景，軌道式鑲嵌眾多圓形明亮式切割白鑽組成的手鐲，垂墜以鏡框式鑲嵌工藝銜接黃色鑽石原石組成的流蘇，展現獨特的流動美感。尤其特別的是，這次每個系列都有別具特色的大份量雞尾酒戒指，以DE BEERS品牌標誌性的圓盤設計延伸出帶有拱頂的立體造型，以不同色調的鑽石原石與切面鑽石組成，彷彿將瑰麗地景、鑽石之美、與極致工藝濃縮於指尖。

Okavango Grace作品設計靈感為波札那的奧卡萬戈三角洲。圖／DE BEERS提供
Okavango Grace作品設計靈感為波札那的奧卡萬戈三角洲。圖／DE BEERS提供
Namib Wonder作品設計靈感為納米比亞的納米比沙漠。圖／DE BEERS提供
Namib Wonder作品設計靈感為納米比亞的納米比沙漠。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance鑽石手鐲，約385萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance鑽石手鐲，約385萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石項鍊，約1,410萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石項鍊，約1,410萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石手鐲，約815萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鑽石手鐲，約815萬元。圖／DE BEERS提供
Motlatse Marvel作品設計靈感來自南非的莫特拉澤峽谷。圖／DE BEERS提供
Motlatse Marvel作品設計靈感來自南非的莫特拉澤峽谷。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鳥形鑽石項鍊鍊墜部分可拆下，1,780萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder鳥形鑽石項鍊鍊墜部分可拆下，1,780萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石項鍊，約1,870萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace鑽石項鍊，約1,870萬元。圖／DE BEERS提供
名模李曉涵演繹DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder系列珠寶。記者沈昱嘉／攝影
名模李曉涵演繹DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Namib Wonder系列珠寶。記者沈昱嘉／攝影
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace垂墜式鑽石耳環，約297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace垂墜式鑽石耳環，約297萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance橘鑽圓牌戒指，約745萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Landers Radiance橘鑽圓牌戒指，約745萬元。圖／DE BEERS提供
Landers Radiance作品設計靈感來自南非的蘭德斯礁。圖／DE BEERS提供
Landers Radiance作品設計靈感來自南非的蘭德斯礁。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石耳環，約520萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石耳環，約520萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌戒指，約550萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Motlatse Marvel鑽石圓牌戒指，約550萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure藍鑽戒指，約1億2,885萬元。圖／DE BEERS提供
DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Ellesmere Treasure藍鑽戒指，約1億2,885萬元。圖／DE BEERS提供
名模李曉涵演繹DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace系列珠寶與價值上億的Ellesmere Treasure藍鑽戒指。記者沈昱嘉／攝影
名模李曉涵演繹DE BEERS Reflections of Nature高級珠寶系列Okavango Grace系列珠寶與價值上億的Ellesmere Treasure藍鑽戒指。記者沈昱嘉／攝影

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