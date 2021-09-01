快訊

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不必飛東京！「楓糖男孩」9月快閃新光三越A11

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
楓糖費南雪。圖／品牌提供
楓糖費南雪。圖／品牌提供

來自東京、被稱為「必買伴手禮」的「The maple mania楓糖男孩」今日登台，選定台北信義新天地A11一樓作為快閃首站，並引進品牌旗下最受歡迎兩大系列產品「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」。

為慶祝品牌跨海與台灣消費者首次相見，9/1~9/30於A11一樓櫃點推出兩大滿額贈回饋方案，9/1~9/12滿1,290即贈紀念托特包一個(限量300組)，9/13~9/26滿1,000贈紀念杯一個(預計300組)。

「The maple mania楓糖男孩」曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名（2015~2019年），「楓糖奶油夾心餅乾」系列年銷量更達600萬片，是許多電視節目爭相報導的甜點，已連續兩次獲得日本午間情報節目「ヒルナンデス」（Hirunandesu）介紹的「東京必買伴手禮」第一名寶座。

業者表示，「The maple mania楓糖男孩」未來預將陸續在新光三越北中南不同分館進行巡迴快閃，下一站已選定新光三越台南新天地本館一樓(10/05~10/31)，此外，除百貨實體通路，也可在品牌台灣網路商店選購相關系列產品，9/8前全店商品滿1,600元享同一地址免運費。

台灣網路商店網址：https://www.themaplemania.tw/pages/online-shop

楓糖費南雪禮盒。圖／品牌提供
楓糖費南雪禮盒。圖／品牌提供
The maple mania楓糖男孩快閃櫃點今起進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／品牌提供
The maple mania楓糖男孩快閃櫃點今起進駐新光三越台北信義新天地A11。圖／品牌提供

伴手禮 品牌 東京

延伸閱讀

北市2確診者一起逛街一起確診 曾到遠百信義A13、微風松高

北市新光三越A8確診足跡曝 黃珊珊：2確診者一起去B1

新光三越A8也傳確診足跡 今晚緊急大規模清消

新光三越Diamond Towers正式簽約 打造最新一代店型

相關新聞

牛排教父監製！「丹好食」線上開賣 超殺優惠限時開搶

由米其林星級主廚牛排教父鄧有癸監製的線上食材網站「Dan House丹好食」，9月1日正式開站。「Dan」是品牌創辦人、...

花費1034小時製成 香奈兒打造黛妃傳記電影絕美造型

由智利導演帕布羅拉瑞恩 (Pablo Larrain) 執導的《史賓賽》（Spencer），可說是近期最受矚目的傳記電影...

台北101 WM珠寶腕表盛會暨18周年慶 9月2日開跑

台北101即將邁入第18周年，繼去年亞洲罕見的實體表展後，2021年台北101再度推出「WORLD MASTERPIEC...

DE BEERS Reflections of Nature珠寶展 幻化極致美景

無與倫比的壯觀自然景緻與天然的寶石都是來自大然的美麗恩賜。DE BEERS自即日起至9月27日於台北101精品店舉辦Re...

不必飛東京！「楓糖男孩」9月快閃新光三越A11

來自東京、被稱為「必買伴手禮」的「The maple mania楓糖男孩」今日登台，選定台北信義新天地A11一樓作為快閃...

姓名「中、秋、佳、潔、慶、團、元」注意！這4天住福容享79折

姓名對對碰又來！原本營業至8月底的福容台北一館，上周發布將再續租5年，為了歡慶與老顧客續前緣，9/18~9/21推出同字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。