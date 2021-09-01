不必飛東京！「楓糖男孩」9月快閃新光三越A11

來自東京、被稱為「必買伴手禮」的「The maple mania楓糖男孩」今日登台，選定台北信義新天地A11一樓作為快閃首站，並引進品牌旗下最受歡迎兩大系列產品「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」。

為慶祝品牌跨海與台灣消費者首次相見，9/1~9/30於A11一樓櫃點推出兩大滿額贈回饋方案，9/1~9/12滿1,290即贈紀念托特包一個(限量300組)，9/13~9/26滿1,000贈紀念杯一個(預計300組)。

「The maple mania楓糖男孩」曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名（2015~2019年），「楓糖奶油夾心餅乾」系列年銷量更達600萬片，是許多電視節目爭相報導的甜點，已連續兩次獲得日本午間情報節目「ヒルナンデス」（Hirunandesu）介紹的「東京必買伴手禮」第一名寶座。

業者表示，「The maple mania楓糖男孩」未來預將陸續在新光三越北中南不同分館進行巡迴快閃，下一站已選定新光三越台南新天地本館一樓(10/05~10/31)，此外，除百貨實體通路，也可在品牌台灣網路商店選購相關系列產品，9/8前全店商品滿1,600元享同一地址免運費。