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隨便拍都有電影感！ 鳳小岳、「婚詞離曲」成勛時尚帥照曝光

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
鳳小岳（左）、「婚詞離曲」成勛（右）都詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram
鳳小岳（左）、「婚詞離曲」成勛（右）都詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram

今年年初，天梭表（TISSOT）曝光搭載石英機芯的PRX 40 205系列腕表，一上市後就迅速銷售一空，現在還有著一大串等待的候補名單。所以，同系列改搭配機械機芯的自動上鍊款，也在表迷期待下登台開賣，連男神鳳小岳也迅速上手，搭配出復古斯文魅力。

鳳小岳受到潮流媒體邀請，以瀟灑襯衫造型，或是俐落的西裝外套，來搭配全新的PRX 40 205系列自動上鍊腕表。在畫面的設計下，呈現了紅色氤氳的視覺效果，創造出神秘感，唯一能清晰可見的就是表殼、表鍊經過不同切面與打磨，所反射出的細膩光影，以及表盤清晰的立體格紋裝飾。而鳳小岳自帶電影感的姿態與眼神，更讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表呈現高級質感，印證了紳士與名表就是絕配。

而近期因為韓劇「婚詞離曲」人氣直升的男神成勛，亦在instagram上貼出了，同樣搭配PRX 40 205系列自動上鍊腕表的帥照。不同的是，除了神秘感，成勛以復古穿搭襯托表款經典魅力，還意外呈現出減齡效果，讓網友回說「歐巴是吸血鬼嗎？都不會變老，跟以前一樣帥！」

這款搭載Powermatic 80機械機芯的PRX 40 205系列腕表，延續表鍊與表殼一體成型的復古特色，TISSOT還讓PRX自動上鍊款的表盤，多了「POWERMATIC」字樣提高辨識度。不僅如此，防水100公尺，和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。還有售價落在2萬元初，就能買到瑞士製造品質，成為想入手機械表的消費者首選。

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供
鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供
鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供
鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram
成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供
鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram
成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供

腕表 鳳小岳 韓劇

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