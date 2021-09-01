隨便拍都有電影感！ 鳳小岳、「婚詞離曲」成勛時尚帥照曝光

今年年初，天梭表（TISSOT）曝光搭載石英機芯的PRX 40 205系列腕表，一上市後就迅速銷售一空，現在還有著一大串等待的候補名單。所以，同系列改搭配機械機芯的自動上鍊款，也在表迷期待下登台開賣，連男神鳳小岳也迅速上手，搭配出復古斯文魅力。

鳳小岳受到潮流媒體邀請，以瀟灑襯衫造型，或是俐落的西裝外套，來搭配全新的PRX 40 205系列自動上鍊腕表。在畫面的設計下，呈現了紅色氤氳的視覺效果，創造出神秘感，唯一能清晰可見的就是表殼、表鍊經過不同切面與打磨，所反射出的細膩光影，以及表盤清晰的立體格紋裝飾。而鳳小岳自帶電影感的姿態與眼神，更讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表呈現高級質感，印證了紳士與名表就是絕配。

而近期因為韓劇「婚詞離曲」人氣直升的男神成勛，亦在instagram上貼出了，同樣搭配PRX 40 205系列自動上鍊腕表的帥照。不同的是，除了神秘感，成勛以復古穿搭襯托表款經典魅力，還意外呈現出減齡效果，讓網友回說「歐巴是吸血鬼嗎？都不會變老，跟以前一樣帥！」

這款搭載Powermatic 80機械機芯的PRX 40 205系列腕表，延續表鍊與表殼一體成型的復古特色，TISSOT還讓PRX自動上鍊款的表盤，多了「POWERMATIC」字樣提高辨識度。不僅如此，防水100公尺，和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。還有售價落在2萬元初，就能買到瑞士製造品質，成為想入手機械表的消費者首選。

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram

鳳小岳詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／TISSOT提供

成勛詮釋了天梭PRX 40 205系列自動上鍊腕表。圖／摘自instagram

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機械機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供