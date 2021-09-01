聽新聞
test
0:00 / 0:00
隨便拍都有電影感！ 鳳小岳、「婚詞離曲」成勛時尚帥照曝光
今年年初，天梭表（TISSOT）曝光搭載石英機芯的PRX 40 205系列腕表，一上市後就迅速銷售一空，現在還有著一大串等待的候補名單。所以，同系列改搭配機械機芯的自動上鍊款，也在表迷期待下登台開賣，連男神鳳小岳也迅速上手，搭配出復古斯文魅力。
鳳小岳受到潮流媒體邀請，以瀟灑襯衫造型，或是俐落的西裝外套，來搭配全新的PRX 40 205系列自動上鍊腕表。在畫面的設計下，呈現了紅色氤氳的視覺效果，創造出神秘感，唯一能清晰可見的就是表殼、表鍊經過不同切面與打磨，所反射出的細膩光影，以及表盤清晰的立體格紋裝飾。而鳳小岳自帶電影感的姿態與眼神，更讓PRX 40 205系列自動上鍊腕表呈現高級質感，印證了紳士與名表就是絕配。
而近期因為韓劇「婚詞離曲」人氣直升的男神成勛，亦在instagram上貼出了，同樣搭配PRX 40 205系列自動上鍊腕表的帥照。不同的是，除了神秘感，成勛以復古穿搭襯托表款經典魅力，還意外呈現出減齡效果，讓網友回說「歐巴是吸血鬼嗎？都不會變老，跟以前一樣帥！」
這款搭載Powermatic 80機械機芯的PRX 40 205系列腕表，延續表鍊與表殼一體成型的復古特色，TISSOT還讓PRX自動上鍊款的表盤，多了「POWERMATIC」字樣提高辨識度。不僅如此，防水100公尺，和「透背」的藍寶石水晶玻璃底蓋。還有售價落在2萬元初，就能買到瑞士製造品質，成為想入手機械表的消費者首選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言