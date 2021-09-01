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六福萬怡酒店「10月起停售客房」 不排除轉型防疫旅館

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福萬怡酒店評估轉型防疫旅館。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡酒店評估轉型防疫旅館。圖／六福旅遊集團提供

六福萬怡酒店9月才推出「4人玩六福村就送六福萬怡住一晚，最高現賺1.4萬元」的超強優惠，10月後就停止一般訂房，六福萬怡表示，因大環境影響，為了爭取更多營收，目前正評估大量體的樓層運用，無論是企業的臨時辦公室、防疫旅館或展演空間等，都在評估的範圍內。

六福萬怡酒店位在台北市南港車站，四鐵共構、交通便利的優勢，仍難抵疫情

萬怡酒店Courtyard by Marriott在全球擁有超過1000間飯店，六福萬怡酒店隸屬於六福旅遊集團，2015年12月15日開幕，共有465間景觀客房，以及敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge提供季節茶飲酒品及下午茶，還有宴會會議廳等。

新冠疫情延燒，從海外商旅客止步，到國內疫情爆發，商務型飯店也由國際商旅客轉攻國內家庭、親子客群，最後祭出外帶外送服務等，甚至集團內相互連結助攻，但也難支撐住房率。

六福萬怡強調，9月仍正常營運，同時推出「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1,000元就送300元住宿抵用券，可在限定期間內，抵用台北六福萬怡酒店官網任一住房專案房價，同時可折抵關西六福莊官網指定住房專案房價，每房每晚最高可折抵1,800元。

此外，六福村主題遊樂園也祭出官網限定超強優惠， 4人結伴入園遊玩，共3,996元，就送免費入住台北六福萬怡酒店卓越客房1晚，現賺1.4萬元。

台北六福萬怡酒店推「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，於9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1000元就送300元住宿抵用券。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店推「六福振興有禮 萬怡大FUN宿」優惠，於9月底前預訂且入住官網任一住房專案，每滿1000元就送300元住宿抵用券。圖／六福旅遊集團提供

酒店 疫情

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