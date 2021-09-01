FRED珠寶微風復興期間限定店 勾起MELODY報復性消費魂
或許暫時無法自由出遊，不過法國當代珠寶FRED卻將南法的陽光與地中海的湛藍海洋帶來台灣！自即日起至2022年2月28日為止，FRED於微風復興廣場開設為期半年的期間限定店，淡雅玫瑰金色搭配湛藍波光的店裝，呈現品牌摩登又現代的高雅風情，同時更搶先全球率先曝光由日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）操刀設計的聯名之作Fredy’s Tomo’s Dolls系列珠寶。時尚貴婦MELODY則以充滿夏日情調的超短熱褲和美腿出席開幕，演繹滿滿愛心的「Pretty Woman」。
「FRED這個品牌非常可愛，它是LVMH旗下的第一個珠寶品牌，」MELODY解說自己今天最喜歡的這個系列，滿滿愛心圖騰的珠寶名為「Pretty Woman」，是因為設計延伸自茱莉亞羅勃茲在經典電影「麻雀變鳳凰」中配戴的紅碧璽的項鍊，「所有的設計都是用心做成、有心心相印的意思，裡面都有很多故事。另外Chance Infinie系列用無限的圖案來做珠寶設計，」她說，Pretty Woman手環夠寬，適合做為造型亮點；Chance Infinie則適合日常配戴。她也鼓勵「每個女人應該都把自己當作自己生活中的pretty woman，不是麻雀變鳳凰的愛情故事，而是妳要懂得寵愛自己，善待自己，我覺得是現代女性很重要的目標。」
除了MELODY演繹的兩大系列，這次搶先全球限量到貨的Fredy’s Tomo’s Dolls系列珠寶，也是品牌故事性十足的新作。Fredy's系列小人偶珠寶誕生於1989年，充滿童趣的設計可作為胸針或吊墜配戴；後於2009年與藝術家Jean-Paul Goude合作注入更多調皮淘氣的元素，推出的Fredy’s Dolls。這次由小泉智貴操刀的Fredy’s Tomo’s Dolls共有3款，分別身穿以珠寶和精緻金工打造的3件小泉智貴經典禮服，包括點綴粉色系彩色寶石的CHOUCHOU短裙、裝飾藍綠色系網狀鏤空長裙的TUTU，以及以T恤搭配前短後長鏤空長裙的FROU-FROU。
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