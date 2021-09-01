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FRED珠寶微風復興期間限定店 勾起MELODY報復性消費魂

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金滿鑽手環，50萬2,700元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金滿鑽手環，50萬2,700元。圖／斐登提供

或許暫時無法自由出遊，不過法國當代珠寶FRED卻將南法的陽光與地中海的湛藍海洋帶來台灣！自即日起至2022年2月28日為止，FRED於微風復興廣場開設為期半年的期間限定店，淡雅玫瑰金色搭配湛藍波光的店裝，呈現品牌摩登又現代的高雅風情，同時更搶先全球率先曝光由日本時裝設計師小泉智貴（Tomo Koizumi）操刀設計的聯名之作Fredy’s Tomo’s Dolls系列珠寶。時尚貴婦MELODY則以充滿夏日情調的超短熱褲和美腿出席開幕，演繹滿滿愛心的「Pretty Woman」。

「FRED這個品牌非常可愛，它是LVMH旗下的第一個珠寶品牌，」MELODY解說自己今天最喜歡的這個系列，滿滿愛心圖騰的珠寶名為「Pretty Woman」，是因為設計延伸自茱莉亞羅勃茲在經典電影「麻雀變鳳凰」中配戴的紅碧璽的項鍊，「所有的設計都是用心做成、有心心相印的意思，裡面都有很多故事。另外Chance Infinie系列用無限的圖案來做珠寶設計，」她說，Pretty Woman手環夠寬，適合做為造型亮點；Chance Infinie則適合日常配戴。她也鼓勵「每個女人應該都把自己當作自己生活中的pretty woman，不是麻雀變鳳凰的愛情故事，而是妳要懂得寵愛自己，善待自己，我覺得是現代女性很重要的目標。」

除了MELODY演繹的兩大系列，這次搶先全球限量到貨的Fredy’s Tomo’s Dolls系列珠寶，也是品牌故事性十足的新作。Fredy's系列小人偶珠寶誕生於1989年，充滿童趣的設計可作為胸針或吊墜配戴；後於2009年與藝術家Jean-Paul Goude合作注入更多調皮淘氣的元素，推出的Fredy’s Dolls。這次由小泉智貴操刀的Fredy’s Tomo’s Dolls共有3款，分別身穿以珠寶和精緻金工打造的3件小泉智貴經典禮服，包括點綴粉色系彩色寶石的CHOUCHOU短裙、裝飾藍綠色系網狀鏤空長裙的TUTU，以及以T恤搭配前短後長鏤空長裙的FROU-FROU。

Fredy’s Tomo’s Dolls系列TUTU墜飾，56萬300元。圖／斐登提供
Fredy’s Tomo’s Dolls系列TUTU墜飾，56萬300元。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous手環，563萬6,700元。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous手環，563萬6,700元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金鑽石手環，43萬2,900元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金鑽石手環，43萬2,900元。圖／斐登提供
Fredy’s Tomo’s Dolls系列CHOUCHOU墜飾，52萬6,000元。圖／斐登提供
Fredy’s Tomo’s Dolls系列CHOUCHOU墜飾，52萬6,000元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金滿鑽項鍊，103萬8,300元。圖／斐登提供
FRED Chance Infinie系列18K玫瑰金滿鑽項鍊，103萬8,300元。圖／斐登提供
FRED Fredy’s Tomo’s Dolls系列FROU-FROU墜飾，49萬1,700元。圖／斐登提供
FRED Fredy’s Tomo’s Dolls系列FROU-FROU墜飾，49萬1,700元。圖／斐登提供
MELODY配戴以無線圖案為主要設計元素的Chance Infinie系列珠寶。記者王聰賢／攝影
MELODY配戴以無線圖案為主要設計元素的Chance Infinie系列珠寶。記者王聰賢／攝影
MELODY演繹小泉智貴設計的Fredy’s Tomo’s Dolls項鍊鍊墜。記者王聰賢／攝影
MELODY演繹小泉智貴設計的Fredy’s Tomo’s Dolls項鍊鍊墜。記者王聰賢／攝影
法國現代珠寶品牌FRED於微風復興開設為期半年的pop-up期間限定店。記者王聰賢／攝影
法國現代珠寶品牌FRED於微風復興開設為期半年的pop-up期間限定店。記者王聰賢／攝影
MELODY演繹Pretty Woman系列珠寶，也期許每個女人都是善待自己的Pretty Woman。記者王聰賢／攝影
MELODY演繹Pretty Woman系列珠寶，也期許每個女人都是善待自己的Pretty Woman。記者王聰賢／攝影
FRED隆重推出Fredy’s Tomo’s Dolls聯名限定珠寶系列。圖／斐登提供
FRED隆重推出Fredy’s Tomo’s Dolls聯名限定珠寶系列。圖／斐登提供
法國現代珠寶品牌FRED於微風復興開設為期半年的pop-up期間限定店。記者王聰賢／攝影
法國現代珠寶品牌FRED於微風復興開設為期半年的pop-up期間限定店。記者王聰賢／攝影
FRED Pretty Woman系列Glamorous戒指，154萬1,900元。圖／斐登提供
FRED Pretty Woman系列Glamorous戒指，154萬1,900元。圖／斐登提供
MELODY演繹Pretty Woman系列珠寶，也期許每個女人都是善待自己的Pretty Woman。記者王聰賢／攝影
MELODY演繹Pretty Woman系列珠寶，也期許每個女人都是善待自己的Pretty Woman。記者王聰賢／攝影

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